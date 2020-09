Venezuela.- Foro Penal denuncia que sigue habiendo 333 presos políticos en Venezuela tras el indulto a 110 personas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



En Venezuela sigue habiendo 333 presos políticos a pesar del indulto anunciado por el presidente, Nicolás Maduro, para 110 personas, según el cálculo de la ONG Foro Penal. Mientras, el fiscal general venezolano advierte de que en caso de reincidencia se extinguirá el indulto.



Además, el director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha analizado el listado de indultados publicado en la Gaceta Oficial: "Solo 53 de los 110 eran personas privadas de libertad y que se consideraban presos políticos".



Además, ha señalado que hasta 24 de ellos "habían sido ya excarceladas aunque tenían procesos pendientes", mientras que "6 estaban con libertad plena y no tenían ningún proceso pendientes y 26 personas estaban siendo investigadas, pero no habían sido imputadas".



"Solo el 13 por ciento de los presos políticos previo al indulto fue liberado", ha remachado Romero, que ha resaltado que entre los indultados no hay ningún militar, lo que subraya el "carácter político" de este indulto.



Romero ha llamado la atención sobre el elevado número de presos políticos en Venezuela. "Todavía se mantiene un número muy alto. Es la cifra más alta de América Latina", por encima de países como Cuba, ha asegurado.



Además, Romero ha advertido que "cualquiera puede ser preso político", ya que la gran mayoría de ellos no son dirigentes políticos. "Son presos políticos porque son consecuencia de una intimidación política", apuntado.



ADVERTENCIA DE LA FISCALÍA



Mientras, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha advertido de que si alguna de las 110 personas liberadas tras el indulto reinciden en un delito similar por el que estuvieron detenidos, el indulto cesará.



"Si alguno de los indultados vuelve a cometer un delito, será castigado como corresponde", ha afirmado en declaraciones a la televisión pública VTV.



En ese caso, la acción jurídica del perdón cesa y serían nuevamente procesados judicialmente por reincidir en acciones violentas. "No hay duda que de ocurrir esto, el sistema de justicia y el Ministerio Público, actuarán para preservar la paz", ha subrayado.



Saab ha invitado a los beneficiados por el indulto a implicarse políticamente y en las próximas elecciones legislativas. "El mensaje para todos ellos es que se involucren en el tema político, electoral y en el debate de ideas y que se alejen de los actos de imponerse por una vía violenta y tomar el poder", ha argumentado. El fiscal ha recordado que este indulto no beneficia a "ningún vinculado a intentos de magnicidio o incursiones mercenarias".