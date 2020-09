Venezuela.- Capriles defiende que haya dado "un paso al frente" cuando "nadie más está dispuesto a asumir el riesgo"

Insta a la Unión Europea a aceptar la invitación de Maduro y enviar observadores electorales



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles ha reiterado su llamamiento a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre para evitar que el Gobierno de Nicolás Maduro haga una oposición "a su conveniencia" y sin perspectivas de futuro: "Hemos decidido dar un paso al frente cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo".



Capriles, inhabilitado desde 2017 para ocupar un cargo público, se ha desmarcado en estos últimos días de la línea seguida por el presidente de la Asamblea Nacioanl, Juan Guaidó, quien ha llamado al boicot de los comicios del 6 de diciembre por entender que no existen garantías suficientes para que puedan ser unas elecciones justas y transparentes.



El exgobernador ha coincidido con Guaidó en que no se dan las condiciones para dicha votación, entre otras razones por la pandemia de coronavirus, pero cree que el debate "va mucho más allá del falso dilema de votar o no votar" y es necesario "trazar una ruta política clara" construida a partir de "hechos políticos concretos, viables y convincentes".



"Quedarnos de brazos cruzados solo será conveniente para quienes hoy usurpan el poder", ha dicho, en un comunicado en el que ha advertido de que el Gobierno aspira a "construir una oposición a su conveniencia", de la que solo formen parte los grupos menos críticos con las autoridades chavistas.



Por ese motivo, "hemos decidido dar un paso al frente, cuando al parecer nadie más está dispuesto a asumir el riesgo que implica replantearle el tablero al régimen y ponerlos a confrontar lo que creemos puede ser una derrota política para ellos", ha afirmado. "No podemos dejarle a la gente, especialmente a los más pobres, una decisión entre Maduro o farsantes vestidos de opositores", ha añadido.



Capriles ha abogado por "impedir que se cierren todas las puertas" y avanzar por otras vías hacia "un nuevo escenario político", teniendo en cuenta que la "salida democrática" pasa en cualquier caso por unas elecciones: "Para conseguirlo, tenemos que ser protagonistas del cambio, no espectadores del hundimiento del país, mientras aguardamos a que 'algo' pase".



El excandidato presidencial no ha aclarado por ahora si respaldará a algunas de las fuerzas que ya se han inscrito, toda vez que el plazo para inscribir candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el viernes y su partido, Primero Justicia, descartó presentarse pese a beneficiarse a última hora de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Medios opositores vinculan a Capriles con un nuevo grupo denominado La Fuerza del Cambio, que sí ha inscrito candidatos, pero ninguna de las dos partes ha aclarado oficialmente esta relación.



"Estamos seguros de que en el andar encontraremos a las grandes mayorías que quieren recuperar la democracia y la libertad para nuestra Venezuela", ha enfatizado Capriles en su mensaje.



LLAMAMIENTO A LA UNIÓN EUROPEA



El Gobierno de Maduro reiteró la semana pasada su invitación a la ONU y la UE para que enviasen observadores, sin que ninguna de las dos organizaciones se haya mostrado dispuesta por el momento. Capriles ha señalado que, si la UE acepta y aplica su "riguroso protocolo político", habrá "un nuevo escenario político hacia el rescate de la confianza de los venezolanos en la ruta electoral".



"Sabemos que el régimen jugará a su conveniencia, pero ahora tendrán que enfrentarse a los ojos de un organismo que no controlan y que no será cómplice de sus tropelías", ha asumido.