Trump promete reducir lazos económicos de EE.UU. con China

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que tiene la intención de frenar la relación económica de Estados Unidos con China, contrastando con Joe Biden al amenazar con castigar a las empresas estadounidenses que creen puestos de trabajo en el extranjero y prohibiendo que las que hacen negocios en China obtengan contratos federales.

“Fabricaremos nuestros suministros de fabricación críticos en EE.UU., crearemos créditos fiscales ‘Hechos en EE.UU.’ y el país volverá a tener empleos e impondremos aranceles a las empresas que abandonen EE.UU. para crear puestos en China y otros países”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, donde se quejó extensamente de su oponente a la reelección demócrata.

“Si no pueden fabricarlo aquí, que paguen un alto impuesto para construirlo en otro lugar y enviarlo a nuestro país”, dijo sobre las corporaciones estadounidenses. “Prohibiremos los contratos federales de las empresas que subcontratan en China y responsabilizaremos a China por permitir que el virus se propague por todo el mundo”.

Trump ha considerado recientemente la idea de “desvincular” la economía estadounidense de China.

“Ya sea disociando o imponiendo aranceles masivos a China, lo que ya he estado haciendo”, dijo. “Vamos a poner fin a nuestra dependencia de China porque no podemos confiar en China y no quiero que construyan un ejército como el que están construyendo en este momento y además están usando nuestro dinero para construirlo”.

No dijo cuándo implementaría las políticas, pero enmarcó las medidas como parte de una agenda para el segundo mandato.

“Si Biden gana, China gana porque China será dueña de este país”, dijo Trump. “Son las elecciones más importantes de nuestra historia”. Bajo mi administración, convertiremos a EE.UU. en la superpotencia manufacturera del mundo y acabaremos con nuestra dependencia de China de una vez por todas”.

Trump ha tratado de convertir a China en un tema de año electoral. Ha retratado a Biden como un lacayo de Pekín y ha culpado al país por el brote de coronavirus en EE.UU., dado que las encuestas muestran una desaprobación pública generalizada del manejo de la pandemia por parte del presidente.

Biden ha vuelto el argumento contra el presidente, acusando a Trump de haber sido blando con China para asegurar un acuerdo comercial de “fase uno” en enero y solo endureció su postura después de que su Administración perdió control del brote de coronavirus.

