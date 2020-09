Thiem se pasea ante Auger-Aliassime y jugará los cuartos ante De Miñaur

EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 7 sep (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, venció este lunes con facilidad por 7-6 (4), 6-1 y 6-1 a la promesa canadiense Felix Auger-Aliassime, decimoquinto preclasificado, y pasó por segunda vez en tres años a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El próximo rival de Thiem, de 27 años, será otro joven de la nueva generación del tenis mundial, el australiano Alex De Miñaur, vigésimo primer cabeza de serie, quien venció al también canadiense Vaske Pospisil por 7-6 (8), 6-3 y 6-2.

Thiem y De Miñaur se enfrentarán por tercera vez, con ventaja de 2-0 para el tenista austríaco.

De Miñaur, de 21 años, jugará sus primeros cuartos de final del Abierto y de un Grand Slam.

El duelo entre Thiem y Auger-Aliassime no tuvo más historia que el primer set, cuando el canadiense de 20 años mantuvo su tenis agresivo sin cometer demasiados errores no forzados.

Pero la perdida del 'tie-break' lo dejó sin capacidad de reacción ante el tenis más completo y dominante de Thiem, quien desde el fondo de la pista central Arthur Ashe dio cátedra a una de las promesas del tenis mundial.

Auger-Aliassime, que se enfrentó por primera vez a Thiem, no tuvo recursos en su juego para responder a las bolas que el austríaco le colocaba en todas las partes de la cancha.

Thiem acabó el partido con 23 golpes ganadores contra 24 errores no forzados y solo perdió 1 vez el saque en las 3 oportunidades que tuvo Auger-Aliassime de quebrárselo, mientras el canadiense lo cedió en 6 de 14 ocasiones.

El número tres del mundo también dominó en el juego sobre la red al ganar 16 puntos en las 18 subidas que hizo.

La eliminación de Auger-Aliassime deja al tenis canadiense con solo un jugador en la competición individual masculina, el joven Denis Shapovalov, duodécimo cabeza de serie, clasificado a los cuartos de final.

Ellos lograron que por primera vez tres tenistas canadienses alcanzaran los octavos de final del Abierto de Estados Unidos y de un torneo de Grand Slam.