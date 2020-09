Tenis.-Tenis/US Open.- Djokovic: "Necesito convertir esto en una lección para mi crecimiento como jugador y ser humano"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic reconoció sentirse "triste y vacío" tras su descalificación del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por dar un pelotazo sin querer a una juez de línea de su partido de octavos ante el español Pablo Carreño, y se disculpó por una acción que espera que se convierta "en una lección" para ayudarle en su "crecimiento como jugador y ser humano".



"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pregunté por la juez de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella encontraba bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado", apuntó Djokovic en un mensaje en su cuenta de 'Instagram'.



Sobre la descalificación, el número uno del mundo recalcó que necesitaba mirar en su "interior". "Necesito trabajar sobre mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano", señaló.



"Pido disculpas al US Open y a todo aquel asociado a mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi gran apoyo, y a mis fans por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho", sentenció.