Sierra Leona.- Un tribunal especial rechaza el traslado del expresidente de Liberia Charles Taylor fuera de Reino Unido

Cumple condena por crímenes de guerra y contra la Humanidad



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Residual Especial para Sierra Leona ha rechazado este lunes la petición del expresidente liberiano Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra y contra la Humanidad, para ser trasladado a otro país desde la cárcel británica en la que cumple condena a causa de la pandemia de coronavirus.



Taylor fue sentenciado en 2013 a 50 años de prisión por crímenes cometidos durante la guerra civil en Sierra Leona --que incluyen homicidios, mutilaciones y violaciones-- a través de su apoyo militar y financiero a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (RUF) para garantizarse la comercialización de los 'diamantes de sangre'.



El tribunal ha indicado en un comunicado que la petición del expresidente, encarcelado en la prisión de Frankland, ha sido rechazada. Taylor sostuvo que el "masivo brote de coronavirus" en el país suponía "un riesgo sustancial" para su vida.



Sin embrago, la jueza Teresa Doherty ha señalado que el exmandatario no ha cumplido la petición del tribunal de especificar qué países consideraba seguros y ha agregado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado ningún lugar del mundo como seguro ante la pandemia de coronavirus.



Por último, ha rechazado que la prisión se encuentre por encima de su capacidad y ha añadido que las convenciones internacionales y los precedentes en otros casos citados por Taylor no son aplicables en esta situación.



Taylor se alzó en armas en 1989 al frente del Frente Patriótico Nacional para la Liberación de Liberia (NPFL), en el que compartía liderazgo con Prince Johnson, para combatir al presidente Samuel K. Doe, que había alcanzado el poder en 1980 tras un golpe de Estado. Doe fue capturado por las fuerzas de Johnson y torturado antes de su ejecución, lo que fue grabado en vídeo y emitido.



Fue el inicio de una guerra civil que causó 200.000 muertos y que forzó al desplazamiento a la mitad de la población, y durante la cual Taylor contó con el apoyo de la expresidenta Ellen Johnson-Sirleaf, quien ocupó el cargo entre 2006 y 2018.



Taylor obtuvo el poder en 1997, tras vencer en unas elecciones presidenciales marcadas por el miedo y en las que Johnson-Sirleaf, que ya había roto con él, quedó en segunda posición. Finalmente, fue apartado de la Presidencia en 2003 en virtud del acuerdo de paz que puso fin al conflicto de Liberia (1989-2003), tras lo cual huyó a Nigeria.