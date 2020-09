Serena Williams y Thiem avanzan a cuartos del Abierto de EEUU más disputado

En un Abierto de Estados Unidos más igualado tras la descalificación de Novak Djokovic, el austriaco Dominic Thiem, segundo sembrado, se clasificó este lunes cómodamente a los cuartos de final, donde también estará Serena Williams tras ganar su batalla ante la griega Maria Sakkari.

Serena Williams, de 38 años, venció a Sakkari, de 25, por 6-3, 6-7 (8/6) y 6-3 en dos horas y 27 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows (Nueva York).

La estadounidense, que no desfallece en su camino hacia igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam, enfrentaba el lunes a una rival que venía de derrotarla en el torneo Premier de Cincinnati, solo una semana antes del US Open.

Serena se llevó el primer set por 6-3 pero en el segundo la griega impuso su potente servicio (13 'aces' en el partido) para llevarse la manga en un intenso 'tie break'.

La estadounidense pagó el golpe anímico y se vio 2-0 en contra en la tercera y definitiva manga, atrayendo los fantasmas de su derrota en el torneo de Cincinnati, en el que Sakkari también le remontó un set a favor.

"Claro que lo pensé", dijo después Serena. "Pero era un partido completamente diferente, un escenario diferente y un momento diferente. Simplemente seguí luchando".

En el cuarto juego, Serena le rompió el saque a Sakkari (22 de la WTA) y lo hizo de nuevo con 4-3, poniéndose el triunfo y la revancha en bandeja para sellarlo con su servicio.

"Si no aprovechas tus oportunidades contra Serena Williams, estás acabada", lamentó Sakkari.

- Pironkova asombra en su regreso -

Serena enfrentará en cuartos a la búlgara Tsvetana Pironkova, una de las grandes sorpresas de este US Open en el que regresó al tenis tras una pausa de tres años por maternidad.

En otro duro partido, Pironkova, que no tiene posición en el ranking, derrotó a la francesa Alizé Cornet (56) por 6-4, 6-7 (7/5) y 6-3.

La búlgara, de 32 años, desperdició una pelota de partido en el segundo set y parecía completamente exhausta en el inicio del tercero.

Pero Pironkova, que comenzó a atraer miradas tras eliminar a la española Garbiñe Muguruza en la segunda ronda, sacó fuerzas para llevarse el partido y su primera clasificación a cuartos de un Grand Slam, donde enfrentará a Serena Williams.

"He jugado contra ella varias veces y es una gran campeona. Es un honor jugar contra ella pero ahora lo único que quiero es un buen baño y un masaje", dijo Pironkova agotada.

La búlgara y la estadounidense son dos de las tres madres que siguen en carrera, de las nueve que comenzaron el Abierto.

La tercera que sigue en liza es la ex número uno mundial Victoria Azarenka, que jugaba en octavos el lunes ante la checa Karolina Muchova.

El otro cruce de octavos enfrentaba a la estadounidense Sofia Kenin, segunda sembrada, y la belga Elise Mertens.

Todas las participantes en Nueva York tratan de aprovechar las ausencias de grandes favoritas por la pandemia de coronavirus, incluidas las dos primeras del ranking, Ashleigh Barty y Simona Halep, además de la ganadora el año pasado, Bianca Andreescu.

- Thiem presenta candidatura -

El Grand Slam neoyorquino, que ya venía de sobresalto en sobresalto por culpa de la amenaza del coronavirus, vivió el domingo la súbita expulsión de Djokovic por una acción antideportiva, en la que golpeó con una pelota a una jueza de línea cuando el juego estaba parado en los octavos de final ante el español Pablo Carreño.

La insospechada salida de Djokovic, el favorito absoluto, abrió de par en par la competencia en el cuadro masculino, donde por primera vez desde 2016 habrá un ganador de Grand Slam diferente al 'Big Three' que forman Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

El triunfador, sea quien sea, levantará también por primera vez un torneo 'Major'.

Este lunes, el austriaco Dominic Thiem, segundo sembrado, demostró de nuevo que es uno de los tenistas más sólidos en Nueva York al arrollar en tres sets al joven Felix Auger-Aliassime, 21 de la ATP.

Thiem, de 27 años, derrotó por 7-6 (7/4), 6-1 y 6-1 al canadiense, verdugo de Andy Murray en la segunda ronda.

Finalista de tres torneos de Grand Slam, Thiem rechazó sentir más presión por ser el tenista con mayor experiencia a ese nivel que permanece en Nueva York y también negó que la ausencia de los tres gigantes del tenis mundial tenga alguna influencia en los aspirantes al título.

"Solo me enfoco en mí mismo. Voy partido a partido. Al final, para mí, y para el resto de jugadores, no importa si el 'Big Three' está aqui o no. Todos queremos poner la mano en el trofeo sin importar a quién hay que batir", subrayó.

El austriaco jugará en cuartos ante el australiano Alex de Minaur (28), quien venció este lunes con comodidad al canadiense Vasek Pospisil por 7-6 (8/6), 6-3 y 6-2.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, tercer sembrado del torneo y finalista del último US Open, jugaba contra el estadounidense Frances Tiafoe.

El otro cruce de octavos del lunes lo disputaban el italiano Matteo Berrettini, sexto sembrado, contra el ruso Andrey Rublev.

gbv/ma