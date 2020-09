Se reanuda batalla de extradición de Assange tras siete meses

(Bloomberg) -- La audiencia por la extradición de Julian Assange se ha reanudado en Londres después de una pausa de siete meses, con el rechazo por parte de la jueza de un intento de los abogados del fundador de WikiLeaks de dejar de lado las alegaciones de una acusación más amplia en EE.UU.

Una nueva hoja de cargos contra Assange llegó “desesperadamente tarde”, y su equipo no tuvo tiempo de responder, dijo el lunes su abogado, Mark Summers. Las acusaciones de que Assange conspiró con piratas informáticos afiliados a los grupos “Anonymous” y “LulzSec” forman parte de una solicitud de extradición completamente distinta y deben dejarse de lado, señaló el letrado.

“Lo que está sucediendo aquí es anormal, injusto y puede dar lugar a una verdadera injusticia”, manifestó Summers.

La jueza Vanessa Baraitser rechazó el argumento y dijo que Assange podría haber solicitado un aplazamiento del procedimiento y no lo hizo.

EE.UU. ha acusado a Assange de poner en peligro la seguridad nacional al conspirar para obtener y divulgar información clasificada. Se le acusa de colaborar con la exoficial de inteligencia del Ejército estadounidense Chelsea Manning para obtener documentos clasificados de bases de datos con cerca de 90.000 informes sobre actividades relacionadas con la guerra en Afganistán, 400.000 sobre la guerra en Irak y 250.000 cables del Departamento de Estado.

Los procedimientos de extradición se reanudaron en el tribunal de Old Bailey en Londres después de meses de retraso. Assange compareció bien afeitado y con el pelo rapado. El hombre de 49 años lleva en una cárcel de Londres un año y medio desde que fue expulsado de la embajada ecuatoriana donde se escondía para protegerse de acusaciones de agresión sexual en Suecia.

El equipo de Assange estaba intentando “clavar un cuchillo” a la extradición, dijo un abogado de Estados Unidos, que declaró que no había nada impropio en la acusación.

Las audiencias podrían durar hasta cuatro semanas.

