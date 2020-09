Sainz prueba el sabor de un podio en Italia antes de su futuro en Ferrari

FILE PHOTO: Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 12, 2020 McLaren’s Carlos Sainz arriving to the Circuit REUTERS/Loren Elliott/File Photo

7 sep (Reuters) - El futuro piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se subió por primera vez al que será un podio amigo en Monza, pudiendo imaginarse cómo sería estando vestido del rojo entre los vítores de los aficionados de la escudería italiana.

Sin embargo, el español podría tener que esperar bastante tiempo para volver allí.

Sainz terminó en el mejor segundo lugar de su carrera para McLaren en el Gran Premio de Italia, una disputa sin espectadores por la pandemia de COVID-19 y que ganó el francés Pierre Gasly para el equipo italiano de AlphaTauri.

Las celebraciones se quedaron para la televisión en lugar de la habitual marea roja de aficionados que inundan la recta bajo el podio colgante.

"Si hubiera habido tifosi (aficionados) allí, se habrían sentido muy felices y orgullosos y eso me hace emocionarme sobre el futuro", dijo Sainz, que estaba "un poco abatido" por la falta de aficionados.

"Me emociona y me hace mirar al futuro y espero que no sea mi último podio en Monza y vengan muchos más con Ferrari".

"Estoy listo para ello, no puedo esperar a que suceda y no puedo imaginarme lo que hubiera sido con 100.000 personas. Terminamos en el podio en la carrera más fría de la temporada y nadie está allí para vernos."

Sainz sustituye al cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel en el difícil equipo de Maranello junto con Charles Leclerc.

Mientras que la carrera fue la mejor de McLaren desde 2014, para Ferrari fue la peor en décadas, con una doble retirada que lleva a la escudería a la sexta posición de la general en el campeonato de constructores.

Ferrari tendrá otra carrera en casa el próximo domingo en su propio circuito de Mugello, esta vez permitiéndose la presencia de algunos aficionados.

"Es una temporada muy dura pero enfrentándote a dificultades como estas te haces más fuerte", dijo el jefe de Ferrari, Mattia Binotto.

"Debemos mirar hacia adelante y hay lecciones útiles para todos que podemos sacar de esto para el futuro".

(Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Marion Giraldo y Jose Elías Rodríguez)