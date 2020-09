16/09/2018 Rocío Carrasco y Fidel Albiac celebran, más unidos que nunca, su cuarto aniversario de boda. MADRID, 7 (CHANCE) El 7 de septiembre no es tan sólo una canción de Mecano para Rocío Carrasco, sino también el día de su aniversario de boda con el hombre de su vida, Fidel Albiac. 16 años después de empezar una controvertida relación por la que ha luchado contra viento y marea, la hija de Rocío Jurado sellaba su amor por el abogado en una emocionante ceremonia de la que hoy se cumplen 4 años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Un aniversario agridulce, como todo lo que rodea a Rociíto. Y es que si su boda fue uno de los días más felices de su vida, también se trata de uno de sus recuerdos más amargos. Y es que significó la ruptura total con su hijo David, que prefirió no asistir al enlace. El hecho de que la colaboradora de "Lazos de sangre" no invitase a su hija Rocío a su boda - con la que lleva sin hablarse desde que en 2012 protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con la joven yéndose a vivir a Málaga con su padre, Antonio David Flores - precipitó el fin de la relación de Rocío con su hijo pequeño.



Sin embargo, y pese a no contar con el apoyo de sus hijos ni con nadie de la familia Mohedano a excepción de su prima Chayo, Rociítoo no dejó que estas importantes ausencias marcasen su día más especial. Enamorada de Fidel Albiac y convencida del paso tan importante que iba a dar con el amor de su vida después de tantísimos años juntos, la hija de Pedro Carrasco protagonizó una boda de cuento de hadas.



Hoy se cumplen cuatro años de este romántico enlace. Al atardecer, en la finca toledana de Valdepalacios y con la presencia de muchísimos amigos y seres queridos - encabezados por Las Campos, Lara Dibildos y Paulina Rubio, entre otros - que no quisieron perderse el "sí quiero" de Rocío y Fidel. Un día en el que la hija de Rocío Jurado se mostró inmensamente feliz, y más enamorada que nunca del sevillano. El dolor por la ausencia de sus hijos pasó desapercibido para los invitados, que aseguraron que nunca habían visto a una novia tan pletórica.



Desde entonces, la empresaría sigue sin tener relación con sus hijos Rocío y David, y continúa inmersa en una interminable y cruenta batalla judicial con Antonio David Flores. Pese a ser la protagonista de numerosas polémicas, Rociíto prefiere no defenderse y guarda silencio.



A su lado, su máximo apoyo, Fidel Albiac. El matrimonio, pese a todos los problemas que les rodea, permanece unido. Más enamorados que nunca, hoy celebran en la intimidad su cuarto aniversario de boda. Una relación por la que nadie apostaba pero que dura ya 21 años. Y los que quedan.