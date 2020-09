Reactivación en Latinoamérica se debate entre la necesidad y miedo por COVID-19

Personas caminan en las calles de la ciudad este lunes en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Redacción internacional, 7 sep (EFE).- La reactivación económica en América Latina, que se da hoy por necesidad mas no por una reducción significativa en los casos del coronavirus, avanza tímidamente en la región, en donde la enfermedad ha infectado a 7,6 millones de personas y amenaza con hacerla retroceder socialmente dos décadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este lunes que en el planeta hay ya 26,9 millones de enfermos por COVID-19 y 880.994 muertos.

De estos, 14,1 millones de casos positivos se concentran en América, que es la zona del mundo con la mayor cantidad de decesos al alcanzar 486.000.

En el continente, Estados Unidos se mantiene como el territorio con más casos (6,1 millones), seguido por Brasil con 4,1 millones de contagios.

Del listado de los 10 países más afectados por el coronavirus también hacen parte Perú (683.000 infectados), Colombia (658.000), México (629.000) y Argentina (471.000).

SOS POR AMÉRICA LATINA

La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, alertó este lunes que "Latinoamérica arriesga un retroceso de dos décadas de avances", por lo que necesitará ayuda internacional para atender los retos económicos y sociales que tiene por delante tras la pandemia.

Debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que esta región sufra un decrecimiento del 9,4 %, Grynspan ha dicho que le preocupa "enormemente" que las brechas sociales aumenten en lugar de disminuir.

Por ello, considera que Latinoamérica será la segunda región más lesionada económicamente detrás de Europa.

REAPERTURA CONTINÚA ASÍ COMO EL VIRUS

Precisamente, para tratar de levantar la cabeza y hacerle el quite a la pobreza aún en medio de la paliza que la COVID-19 le da actualmente al continente, los países siguen en su proceso de reapertura de sectores claves como el comercio y el turismo.

En Estados Unidos, que ha tenido que enfrentar al virus en plena campaña electoral y con las revueltas sociales en las calles, el presidente Donald Trump aseguró este lunes que se vive la "recuperación más rápida" del mercado laboral, y prometió crear 10 millones de empleos en 2021 si logra la reelección el próximo noviembre.

Trump destacó que el mes pasado la economía estadounidense añadió 1,4 millones de empleos, lo que representa 10,6 millones de puestos de trabajo nuevos desde mayo pasado.

A pesar de ello, a la fecha sólo alrededor de la mitad de los 22 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia se han recuperado.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que los casos comienzan a registrar un incremento tras varios días de retrocesos en las cifras diarias y comentó que el alza podría deberse a la reapertura de la económica.

"Los resultados totales deberían estar ya influenciados por la reapertura económica, pero aún no se pueden acreditar totalmente a la misma. Lógicamente, al incrementar la circulación de las personas aumenta la circulación del virus y el riesgo de contagio es mucho mayor", dijo el mandatario del país centroamericano, que acumula 26.413 casos, de los que han fallecido 764 personas.

TURISMO A MEDIAS Y CON TEMOR

Las playas y parques de casi todo Brasil volvieron a llenarse este lunes, una jornada festiva por el Día de la Independencia del país que ya ha visto morir a 127.000 de sus pobladores por el virus.

Aún así, en Río de Janeiro, el litoral de Sao Paulo y muchas ciudades del noreste la gente hizo caso omiso a las medidas de prevención, como el distanciamiento social para contener a la pandemia.

Mientras tanto, luego de que el Gobierno de Perú anunciara la semana pasada que el próximo 1 de octubre se reanudarán los vuelos internacionales, surgieron divergencias por la opinión contraria del Ministerio de Salud a reabrir las fronteras y reactivar el turismo, uno de los pilares de la economía nacional.

"Los viajes deben ser por razones de salud, de trabajo o por algún traslado urgente. Tenemos que consolidar las medidas de prevención. Hay que bajar más la transmisión del virus. Hay zonas donde la epidemia no ha llegado y el movimiento de personas puede favorecer que vaya hacia un lugar lejano", apuntó el viceministro de Salud, Luis Suárez.

El funcionario aclaró que aunque "es duro" y los peruanos necesitan "reactivar la economía", es urgente "proteger a la población en las zonas más dispersas, donde no ha llegado la pandemia y no convertirnos nosotros mismos en vectores de la diseminación".

También, Argentina, que roza las 10.000 muertes por COVID-19 tras casi seis meses de medidas de confinamiento, abrió al público las terrazas en Buenos Aires.

"Es muy importante comprender que llevamos seis meses de este esfuerzo colectivo y hay mucha gente que ya no puede acompañar con las políticas de la cuarentena original", remarcó el ministro local de Salud, Fernán Quirós, al referirse a la decisión de las autoridades locales de permitir servir en mesas en las calles, con protocolos de bioseguridad.

Sin embargo, el titular de Salud provincial, Daniel Gollán, consideró que la reapertura "es aumentar la circulación, que es aumentar la cantidad de casos en un momento donde hay muchos y la curva no decrece".

Asimismo, en la colonial Cartagena de Indias, polo del turismo nacional e internacional de Colombia, este fin de semana se permitió la reapertura de bares y restaurantes.

Aunque se vieron algunos turistas y cartageneros en el centro histórico de la ciudad, el aspecto todavía es el de un pueblo fantasma.

De hecho, el pasado 1 de septiembre durante la recepción del primer vuelo comercial, el alcalde de Cartagena, William Dau, confesó que estaba "nervioso" de que se presente un rebrote de la enfermedad.