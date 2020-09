Ramos: Es una alegría tener jugadores como Ansu Fati

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, celebra el primer gol conseguido ante Ucrania, en el partido de la Liga de Naciones disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 6 sep (EFE).- Sergio Ramos, capitán de la selección española, destacó este domingo, tras el triunfo por 4-0 contra Ucrania en la segunda jornada de la Liga de Naciones, que "es una alegría" tener el perfil de jugadores muy jóvenes como Ansu Fati y apuntó a "ir haciendo una selección sólida para lo que viene".

"Felicitarlo (a Ansu Fati). Son gente muy joven, que viene con mucha ilusión y muchas ganas. Te aportan ese punto de frescura y juventud. Para nosotros es una alegría tener también ese perfil de jugadores", valoró en declaraciones a 'Televisión Española' al término del duelo en el estadio Alfredo Di Stéfano en Valdebebas, en Madrid, cuando fue preguntado por el encuentro del atacante.

"Debe de ser", contestó después el central sobre la sensación de que futbolistas como Ansu Fati o Ferrán Torres, recién aterrizados en la absoluta, jueguen como si llevaran diez años ya ahí. "No sólo Ansu, sino cualquier jugador que viene joven, con esas ganas, esa ilusión, que tienen experiencia de jugar en sus clubes", dijo.

"Poco a poco ir asumiendo que el rol y lo que se espera de ellos no es de un simple chaval. Vienen pisando fuerte. Ahora es el momento de este tipo de jugadores y esperemos que mantengan ese buen nivel", continuó Sergio Ramos.

El partido terminó con la lesión de Sergio Reguilón. "Esperemos que tenga lo menos posible. El punto más agridulce de la noche de hoy es que todos no nos podamos ir sanos a casa. Ha sufrido un pequeño esguince y esperemos que se pueda incorporar a su equipo cuanto antes", explicó.

También consideró como "merecido" el resultado de 4-0 para la selección española frente a Ucrania. "Ir rodando, cogiendo confianza y haciendo una selección sólida para lo que viene, con la Liga de Naciones y la Eurocopa", abundó el capitán, que resaltó la "presión alta" o la "agresividad en los duelos", además de haber mantenido "muy bien la posesión de balón" o "la portería a cero".

Sergio Ramos anotó dos goles. Ya es el defensa con más tantos con una selección. "Muy contento por el resultado, por los tres puntos, con un partido muy serio. Y a nivel personal un récord que tenía en mente que era superar a (el argentino Daniel) Passarella. Puedo aportar también cosas al equipo con goles. Muy satisfecho", declaró.