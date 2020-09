Portaltic.-Vuelven los mensajes de WhatsApp que bloquean la 'app' de mensajería

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Los mensajes de WhatsApp que bloquean la aplicación de mensajería no son algo nuevo y el último de ellos es un texto de gran longitud con caracteres extraños que pueden enviarse ocultos en tarjetas virtuales.



Este tipo de mensajes cuenta con una gran variedad de caracteres extraños que la aplicación no puede procesar, por lo que termina bloqueándose.



Al abrir este tipo de mensajes, la aplicación de mensajería se congela y si los usuarios vuelven a intentar abrir la 'app', seguirá bloqueada.



La campaña de mensajes está centrada especialmente en usuarios de Brasil, y en ocasiones se aprovecha del uso de tarjetas virtuales para esconder un elevado número de contactos con nombres extraños que contienen códigos que causan fallos en la app.



Hasta el momento, la aplicación no cuenta con ninguna herramienta para solucionar de forma general y efectiva este problema, según ha indicado el portal WABetaInfo.



En caso de recibir uno de estos mensajes, los usuarios deben intentar bloquear al contacto que se lo ha enviado a través de la versión web de WhatsApp.



Asimismo, es recomendable que los usuarios cambien su configuración de privacidad de grupo para que señalar que únicamente les agreguen a grupos contactos conocidos, así como eliminar el mensaje que contiene el código de bloqueo a través de WhatsApp Web.



Sin embargo, si los usuarios no pueden acceder a WhatsApp Web, deberán reinstalar la aplicación y si no tienen una copia de seguridad de su historial de chat, lo perderán por completo.



Hace dos años, se hizo viral la broma 'Círculo negro de WhatsApp', que invitaba a tocar dicho elemento en la pantalla y que resultaba en el bloqueo de la aplicación.