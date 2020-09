Perú se replantea reanudar los vuelos internacionales el 1 de octubre

Aunque los vuelos internacionales regulares se encuentran suspendidos desde mediados de marzo, la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima, no ha dejado de funcionar con centenares de vuelos especiales. EFE/Christian Ugarte/Archivo

Lima, 7 sep (EFE).- Cinco días después de anunciar que el 1 de octubre se reanudarían los vuelos internacionales en Perú, han surgido divergencias en el Gobierno peruano tras la opinión contraria del Ministerio de Salud a reabrir fronteras y reactivar el turismo, uno de los pilares de la economía peruana.

"Todo está en revisión permanente", aseguró al Canal N el viceministro de Salud, Luis Suárez, que contradijo la seguridad con la que la pasada semana el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, anunció que ya estaba fijada la fecha del 1 de octubre para retomar las conexiones aéreas con el extranjero.

"Tenemos que estar en conversaciones con las agencias internacionales como la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para poder hacerlo en un contexto de mayor seguridad para las personas", detalló.

Pese a que desde mediados de julio ya se reanudaron los vuelos domésticos, Suárez pidió que la gente se mueva lo menos posible por el territorio nacional.

"Los viajes deben ser por razones de salud, de trabajo o por algún traslado urgente. Tenemos que consolidar las medidas de prevención. Hay que bajar más la transmisión del virus. Hay zonas donde la epidemia no ha llegado y el movimiento de personas puede favorecer que vaya hacia un lugar lejano", apuntó Suárez.

"Sé que es duro, sé que necesitamos reactivar la economía, pero tenemos que proteger a la población en las zonas más dispersas del Perú donde no ha llegado la pandemia y no convertirnos nosotros mismos en vectores de la diseminación", agregó.

La semana pasada la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, ya advertía que la reanudación de los vuelos internacionales regulares dependía de las autorización de las autoridades sanitarias y del comportamiento de la enfermedad durante estas primeras semanas de septiembre.

QUEJAS DE SECTOR TURÍSTICO

Las reticencias del Ministerio de Salud contrastan con la insistencia de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), muy crítica con el Gobierno por cerrar las fronteras al inicio de la pandemia.

Ahora el gremio empresarial turístico reclama que se reactiven varias rutas aéreas para recibir turismo de negocios, al entender que este sector puede cumplir con solvencia los protocolos de seguridad que se establezcan para evitar contagios.

Aunque los vuelos internacionales regulares se encuentran suspendidos desde mediados de marzo, cuando se decretó la cuarentena general y obligatoria, la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima, no ha dejado de funcionar con centenares de vuelos especiales.

Así han podido salir del país unos 50.000 ciudadanos extranjeros o peruanos residentes en otros países que se encontraban en Perú en el momento que se declaró el estado de emergencia por la pandemia, mientras que también han llegado unos 29.000 peruanos que se encontraban varados en diferentes partes del mundo.

VUELOS CHÁRTER FRECUENTES

Hasta ahora se realizan frecuentes vuelos comerciales bajo la modalidad chárter con distintos destinos como España a través de empresas que fletan los aviones solamente para trasladar pasajeros de Perú a otros destinos, mas no para que ingresen visitantes a territorio peruano.

Aunque los números de fallecidos diarios están en descenso desde hace prácticamente un mes, Perú es el primer país del mundo en mortalidad relativa de la COVID-19 al acumular casi 30.000 fallecidos, lo que hace un promedio de 91 por cada 100.000 habitantes.

También es el quinto país del mundo en casos confirmados del coronavirus al registrar casi 690.000 contagios acumulados, la mayoría en la capital Lima.