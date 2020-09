O.Próximo.- Israel detiene a un israelí que supuestamente preparaba un atentado siguiendo órdenes de Hamás

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la detención de un ciudadano israelí que preparaba un atentado con bomba siguiendo órdenes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una operación que se ha saldado con el arresto de otras nueve personas, incluidos varios de sus familiares.



El Shin Bet ha indicado que el sospechoso, Mahmud Makdad, residente en la localidad beduina de Segev Shalom (sur), fue detenido el 15 de agosto, antes de agregar que el resto de detenidos tendrían conocimiento de sus planes para ejecutar un atentado en una parada de autobuses.



El hombre, casado con una mujer palestina que reside en la Franja de Gaza, contaba con permiso para entrar y salir del enclave, lo que habría permitido sus contactos con Hamás, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.



"Esto es una nueva prueba de los esfuerzos que la rama militar de Hamás está dedicando a establecer una infraestructura terrorista en Israel, como parte de sus actividades sistemáticas y amplias contra Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania) e Israel", ha indicado el organismo.



Así, ha acusado al grupo palestino de mantener una "estrategia" para "afectar la estabilidad regional" y de "seguir actuando para reclutar a ciudadanos israelíes para misiones de espionaje y ejecutar ataques en territorio israelí". Israel detuvo a principios de año a otros tres israelíes por sus supuestos lazos con Hamás.



El Shin Bet ha manifestado que Makdad empezó a trabajar para Hamás en 2019 y que desde entonces llevó a cabo tareas de espionaje, incluida la recopilación de información sobre las ubicaciones del sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro'.



El hombre habría recibido además formación en Gaza para la fabricación de explosivos, tras lo que empezó a ensamblar una bomba tras volver en junio de 2020 del enclave con el objetivo de ejecutar un ataque cerca de Rehovot.



Por otra parte, personas no identificadas han incendiado este lunes una biblioteca en la localidad de Neve Shalom (conocida como Uahat al Salam en árabe), según activistas citados por la agencia alemana de noticias DPA.



"Alguien quería causarnos daño. Absolutamente", ha dicho la directora de Escuela para la Paz, Nava Sonnenschein. Se trata del segundo incendio en menos de una semana en esta localidad, en la que activistas reciben cursos de entrenamiento para fomentar la paz entre israelíes y palestinos.



En este sentido, Sonnenschein ha destacado que desde la fundación de la localidad en 1979 han sido entrenados miles de israelíes y palestinos para actuar como facilitadores y líderes para el cambio en la sociedad.