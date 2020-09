Navalny sale de coma; salud de líder de la oposición rusa mejora

(Bloomberg) -- La condición de salud de Alexey Navalny ha mejorado, por lo que el líder de la oposición rusa, que según las autoridades alemanas fue envenenado por un agente nervioso de grado militar, pudo salir del coma inducido en el que se mantenía.

“El paciente fue sacado de su coma inducido por los médicos y se le está retirando la ventilación mecánica”, informó el lunes en un tuit el hospital Charite de Berlín. “Está respondiendo a estímulos verbales”. La clínica dijo que no se pueden descartar efectos a largo plazo provocados por la “grave intoxicación”.

Navalny, un importante oponente del presidente ruso, Vladimir Putin, fue trasladado a Berlín dos días después de caer enfermo en un vuelo nacional ruso a Moscú el 20 de agosto. Un laboratorio militar alemán determinó que había sido envenenado con un agente nervioso conocido como novichok, la misma sustancia utilizada en un intento de asesinato en 2018 contra el exespía ruso Sergei Skripal en suelo británico.

Los hallazgos llevaron a la canciller alemana, Angela Merkel, a emitir una crítica inusualmente fuerte —acusando a los atacantes de querer silenciar a Navalny— y prometer una respuesta coordinada con los aliados de la Unión Europea y la OTAN.

Nota Original:Navalny Taken Out of Coma as Putin Critic’s Health Improves (1)

©2020 Bloomberg L.P.