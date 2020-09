Muestra de Modigliani abre la nueva normalidad en Bellas Artes de México

Vista de la obra "Las grandes bañistas" del pintor Andre Derain, en la exposición "El París de Modigliani y sus contemporáneos" durante el recorrido para medios de comunicación hoy lunes en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 7 sep (EFE).- La exposición "El París de Modigliani y sus contemporáneos", que integra algunos de sus cuadros más importantes, abrirá mañana martes sus puertas en el Museo de Bellas Artes de México bajo en el esquema de la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus.

Esta muestra explora la obra del pintor y escultor Amedeo Modigliani al tiempo que indaga en sus vínculos con artistas de la época, entre quienes destacan los pertenecientes a la denominada Escuela de París como Chaim Soutine, Moise Kisling, Suzanne Valadon y Mauricie Utrillo.

Además da cuenta de su relación con algunos de los más famosos exponentes del arte de la primera mitad del siglo XX, como Diego Rivera, Ángel Zárraga y Carlos Mérida, además de otros menos conocidos como Benjamín Coria.

"Está muy bien que está exposición esté en el centro de esta vuelta a la vida", declaró en conferencia de prensa el curador francés Marc Restellini.

"Este es un homenaje a un artista que no solamente es popular sino que además es uno de los artistas más conocidos y de fama en el mundo", añadió Restellini, quien es el curador de la muestra y uno de los más destacados especialistas en la obra de Modigliani.

Recordó que la exposición, que ocurre en el marco del centenario de la muerte de Modigliani (Livorno 1884-París 1920), muestra obras provenientes de la prestigiosa Colección Jonas Netter, uno de los acervos culturales más importantes de Europa en materia de pintura del siglo XX.

Recordó que entre los artistas más destacados de la citada colección están el propio Modigliani y los ya mencionados Soutine, Valadon y Utrillo, artistas que, dijo, no solo son figuras de gran relevancia para el arte pictórico europeo del siglo pasado, sino que además "su obra ha sido escasamente expuesta en México".

En la muestra destacan obras de Modigliani "cuatro o cinco de las mejores que pintó" como La niña de azul, Elvira con cuello blanco y un par de retratos de Chaim Soutine y Jeanne Hébuterne, además otras obras como Las bañistas, de Paul Gauguin, y múltiples trabajos de Soutine y Utrillo.

"La exposición es de una riqueza extraordinarias porque cuenta muchas historias", apuntó el curador.

MODIGLIANI Y LOS ARTISTAS MEXICANOS

"Me interesé en hacer esta exposición en México porque para mí (Modigliani) tiene un vínculo muy preciso con pintores mexicanos", destacó Restellini.

Sobre la relación de artistas mexicanos con Modigliani, el especialista Jaime Moreno Villarreal recordó que los creadores mexicanos radicaron como estudiantes y luego como artistas en París, en Montparnasse

Destacó obras como el retrato que Modigliani hizo de Diego Rivera y la obra de Ángel Zárraga, Martirio de San Sebastián, donde retrató a Modigliani "una muestra de la convivencia que hubo entre ellos" y también resaltó el trabajo artístico de Alfredo Ramos Martínez, quien vivió 10 años en Francia y quien retomó la práctica de la pintura al aire libre.

En su oportunidad, el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, dijo que la exposición marca al Museo de Bellas Artes y "es un ejercicio en esta nueva normalidad que implica un cambio de paradigma" entre el público y el lugar.

El funcionario recordó que en esta exposición el recorrido de la misma será en una sola dirección y bajo las medidas de prevención e higiene indicadas por las autoridades como la sana distancia entre los visitantes y el uso de cubrebocas, entre otras.

La muestra, que se será inaugura este martes y permanecerá en el Museo de Bellas Artes hasta diciembre, se abrió al público hasta ahora ya la pandemia de la COVID-19 en México la postergó.