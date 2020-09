México investigará desvío de químicos hacia narcotráfico

(Bloomberg) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que su Gobierno no permitirá el desvío de productos químicos vendidos por empresas privadas para fabricar heroína y metanfetamina que alimentan una epidemia de drogas en Estados Unidos y enriquecen a los carteles.

El presidente dijo que su Administración investigaría el asunto después de que Bloomberg Businessweek descubriera que las sustancias químicas producidas y vendidas legalmente en México por compañías estadounidenses se han desviado fácilmente, en una escala masiva, para fabricar dos de los principales narcóticos con destino a las calles de EE.UU. en la última década.

“No importa si se trata de empresas estadounidenses”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa. “Pueden ser de cualquier parte del mundo, pero no lo permitiremos”.

Los carteles mexicanos tienen un verdadero monopolio en el suministro de heroína y metanfetamina a EE.UU., donde más de 142.000 personas murieron por sobredosis de ambas drogas desde 2010 hasta 2018.

López Obrador prometió que su Gobierno revisaría los detalles del informe de investigación, que se publicó en la edición mexicana de esta semana de la revista Bloomberg Businessweek. Dijo que tendría cuidado con la forma en que maneja cualquier hallazgo, dada la temporada de elecciones en EE.UU., porque “lo único que no queremos es intervenir o meternos” en las campañas políticas estadounidenses.

Sin los productos químicos adecuados, es imposible que los carteles fabriquen las dos drogas que asolan a EE.UU. El químico más crítico y el más ubicuo se llama anhídrido acético, que se requiere para fabricar heroína y también se ha utilizado en México para producir cantidades industriales de metanfetamina.

Según las leyes internacionales sobre drogas, ha sido uno de los “precursores y químicos esenciales” más estrictamente controlados para la producción de narcóticos ilegales, pero no en México. En los aproximadamente 18 años antes de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, el Gobierno mexicano mantuvo el anhídrido acético prácticamente sin regulación. Las empresas estadounidenses, que operan a través de subsidiarias mexicanas, han dominado el mercado local, halló Bloomberg.

A través de sus subsidiarias mexicanas, las empresas estadounidenses también han evitado en gran medida la supervisión de autoridades de narcóticos internacionales y estadounidenses, según la investigación.

Avantor Inc. vendió anhídrido acético en todo México en contenedores que son lo suficientemente grandes como para producir cantidades lucrativas de heroína, pero lo suficientemente pequeños como para cargarlos en el maletero de un automóvil. Bloomberg encontró evidencia de que sus productos químicos se usaron en laboratorios de drogas en las dos principales regiones productoras de heroína de México durante la última década, y que seguía estando disponible. Las ventas se realizan a través de una red de distribuidores, vendedores en línea y tiendas repartidas por todo el país.

La compañía dijo que siguió todas las leyes y regulaciones aplicables y que estaba “comprometida para prevenir el desvío o el uso indebido de nuestros productos” en drogas ilícitas.

Otra empresa estadounidense, Celanese Corp., perdió suficiente de un químico diferente y crítico para la fabricación de metanfetamina en repetidos secuestros mexicanos, el equivalente a todos los agentes metanfetamina fronterizos de EE.UU. incautados en 2015 y 2016 combinados, encontró Bloomberg.

Celanese dijo que seguía todas las leyes aplicables y que en 2016 decidió poner fin a la producción de la sustancia química, llamada monometilamina, o MMA, porque “no era coherente con nuestros valores corporativos estar asociados con la situación o poner a nuestros empleados o reputación en duda”.

La empresa continúa siendo el principal productor industrial de anhídrido acético de México. Su principal uso legal es la fabricación de filtros de cigarrillos, mientras que en los laboratorios de química se utilizan cantidades menores.

Nota Original:Mexico to Probe the Diversion of U.S. Chemicals Into Drug Trade

©2020 Bloomberg L.P.