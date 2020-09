Mañanera AMLO: No hay tren con BlackRock si tasa interés es alta

(Bloomberg) -- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tendrá una reunión hoy para analizar la oferta de BlackRock por un tramo del Tren Maya que va desde Cancún a Tulum. El presidente dijo que el tramo tendría que hacerse con fondos públicos si la tasa de interés para el financiamiento del tren es más alta de lo que el país paga por su deuda soberana.

BlackRock es el único postor para el tramo de tren Tulum-Cancún: Reforma

López Obrador ha elogiado su buena relación con el presidente de BlackRock, Larry Fink. Recientemente, el presidente tuvo una llamada telefónica con Fink para interceder a favor de Argentina en un intento por ayudar a la reestructuración de la deuda de la nación sudamericana. López Obrador ha tocado otros temas con el jefe de BlackRock en el pasado.

Sin embargo, el presidente también dijo que BlackRock tenía fama de “abusar”.

BlackRock ha trabajado en una asociación público-privada para modernizar la carretera de Tulum a Cancún desde 2017, dijo López Obrador.

Otros temas

López Obrador dijo que espera presentar proyectos de infraestructura clave antes del 15 de septiembre

El subsecretario de Comunicaciones y Transporte, Carlos Morán, presentó un informe sobre el nuevo espacio aéreo del aeropuerto de Santa Lucía para demostrar que no interferirá con el tráfico aéreo actual de Ciudad de México

El presupuesto federal de 2021 será “austero” México podría recortar meta de producción de Pemex para 2021

López Obrador dijo que Facebook cerró cuentas en EE.UU. que lanzaron ataques contra su gobierno El vocero presidencial, Jesús Ramírez, dijo que una compañía llamada CLS Strategies financió esas cuentas de Facebook. CLS Strategies, según Ramírez, también fue nombrada por Emilio Lozoya en su testimonio filtrado, acusándola de recibir sobornos de Odebrecht para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Facebook no ha revelado quiénes son clientes de CLS Strategies, dijo

El presidente dijo que investiga protestas de comunidades contra proyectos mineros en todo el país, incluida una mina en Carrizalillo dirigida por una compañía canadiense, Equinox Gold. Dijo que también está interviniendo en Cananea, Taxco y otros megaproyectos en Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca.

Manifestantes tomaron la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ciudad de México el jueves para denunciar violencia contra las mujeres. El presidente condenó la toma, que incluyó la quema parcial del edificio y pintas, y dijo que no se puede combatir la violencia con violencia.

López Obrador no responderá a comentarios contenciosos del presidente Donald Trump durante el período electoral en ese país y dijo que tendría cuidado de mantener una buena relación con EE.UU.

AMLO investigará productos químicos desviados al narcotráfico en México

López Obrador afirmó que los últimos datos sobre producción de petróleo de Pemex, que mostraron una caída, fueron “mal entendidos” y dijo que el director de Pemex aclarará la información

