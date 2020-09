Luis Enrique: "Los jugadores además de ser buenos creen en lo que hacen"

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones ante Ucrania, disputado esta en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 6 sep (EFE).- Luis Enrique, seleccionador español, elogió el nivel que exhibieron sus jugadores para golear a Ucrania (4-0) y aseguró que "además de ser buenos creen lo que hacen", destacando la unión mostrada en fase ofensiva y el esfuerzo defensivo.

"Los jugadores además de ser buenos creen en lo que hacen y lo hacen de manera conjunta. Lo difícil en fútbol es juntar a once en un equipo que crean en lo mismo en ataque y en defensa. Lo intentamos hacer con 23 y hoy la selección ha demostrado que se pueden hacer seis cambios y sale de maravilla", manifestó en rueda de prensa.

En su análisis de partido, el seleccionador español dejó conclusiones muy positivas. "Con balón hemos estado excepcional. El partido cambia con la jugada de Ansu y el tanto de Ramos de penalti, pero a nivel defensivo hemos estado excelentes con la presión, sin dejar progresar al rival y recuperando muchos balones. Ucrania sabe asociarse bien y los jugadores han estado muy bien en la presión, generando superioridad para robar en banda. Ha sido excepcional".

España cierra su semana con un balance positivo, líder del Grupo A de la Liga de Naciones tras empatar en Alemania y vencer a Ucrania. "Me siento muy orgulloso de que todo lo que he visto durante la semana en esfuerzo de jugadores, atención y dedicación ha recibido el premio. Todos han estado perfectos en actitud, han debutado seis y el rendimiento hace crecer a la selección que espero que siga los próximos meses".

Reflexionó el asturiano sobre la ausencia de un 9 goleador resaltando la variedad ofensiva que muestra la selección. "Hablamos de que no tenemos un 9 que marque muchos goles y sea referencia total, pero llegamos con muchos jugadores al gol de forma asociada y muchos pueden aportar goles".

Con los estrenos de Sergio Reguilón y Eric García han sido seis los debutantes en los dos partidos, una situación que asegura Luis Enrique se volverá en su contra si llegan malos resultados.

"Soy consciente de que si hoy es un resultado malo se diría que los jóvenes no tienen la madurez necesaria y que soy un loco por hacer debutar a seis. Los entrenadores y jugadores dependemos de los resultados pero tenemos una idea muy clara, todo jugador que vuele en su equipo y se adapte a lo que queremos tiene las puertas abiertas en la selección", defendió.