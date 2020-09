La reactivación económica comienza a elevar los casos de COVID-19 en El Salvador

El Salvador registró el punto más alto de contagios del SARS-CoV-2 el pasado 9 de agosto con 449 casos confirmados, la escalada de casos bajó drásticamente por más de 20 días consecutivos hasta llegar a los 84 contagios el 1 de septiembre. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 7 sep (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este lunes que los casos de COVID-19 comienzan a registrar un incremento tras varios días de retrocesos en las cifras diarias y señaló que el alza podría deberse a la reapertura de la económica del país.

"Los resultados totales deberían estar ya influenciados por la reapertura económica, pero aún no se pueden acreditar totalmente a la misma", publicó el mandatario en sus redes sociales.

El Salvador registró el punto más alto de contagios del SARS-CoV-2 el pasado 9 de agosto con 449 casos confirmados, la escalada de casos bajó drásticamente por más de 20 días consecutivos hasta llegar a los 84 contagios el 1 de septiembre.

No obstante, los casos han comenzado a subir nuevamente a un ritmo lento, que se espera incremente pasadas las dos semanas de la reactivación casi total de la economía salvadoreña, hasta llegar a 102 el domingo.

"No se puede ignorar la tendencia de los últimos días, tampoco el hecho de que, lógicamente, al incrementar la circulación de las personas aumenta la circulación del virus y el riesgo de contagio es mucho mayor", de acuerdo con el mandatario.

El Salvador se vio obligado a reabrir sus actividades el pasado 24 de agosto a raíz del vacío legal que generó la falta de entendimientos entre el Gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa.

El país centroamericano acumula 26.413 casos confirmados, de los que han fallecido 764 personas, 9.512 siguen luchando con la enfermedad y 16.137 se recuperaron.

San Salvador se mantiene a la cabeza del número de contagios con 3.098, le sigue la ciudad oriental de San Miguel con 2.391 y el populoso municipio de Soyapango con 2.317.

"Nuestra mejor arma en estos momentos son las medidas de protección personal (mascarilla, distanciamiento, alcohol gel, lavarse las manos, etc) y en caso del aparecimiento de algún síntoma, aislarse", señaló el Bukele, quien instó a la población a ponerse en contacto con las autoridades de salud para recibir atención y medicamentos ante cualquier síntoma.