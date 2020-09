La final a cuatro de 2021 se jugará en Colonia en mayo

El presidente y director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu. EFE/Víctor Lerena/Archivo

Berlín, 7 sep (EFE).- La final a cuatro de la Euroliga de baloncesto de 2021 se jugará en Colonia (oeste de Alemania), donde había debido jugarse ya la primavera pasada lo que no fue posible debido a la pandemia del coronavirus, anunció la organización.

Las dos semifinales y la final se jugarán entre el 28 y el 30 de mayo en la Lanxess Arena.

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, dijo que el hecho de que la primera final a cuatro de la década se juegue en una ciudad que no tiene equipo en la competición muestra el esfuerzo que se hace en atraer nuevos seguidores.

Colonia será la segunda ciudad alemana en acoger la final a cuatro después de Berlín que fue sede en 2009 y 2016.

Además, la ciudad renana será la cuarta sede que no tiene un club en la Euroliga.

Alemania está representada en la Euroliga por el Alba Berlín y el Bayern Múnich.