La estrella de Ansu Fati, el récord de Ramos y la exhibición de Reguilón

El delantero de la selección española Ansu Fati (2-d) celebra tras marcar el tercer gol ante Ucrania, durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones que disputaron anoche en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 7 sep (EFE).- La selección española asaltó el liderato de grupo en la Liga de Naciones dejando grandes sensaciones en su goleada a Ucrania, el día que Ansu Fati hizo historia, Sergio Ramos se convirtió en el defensa más goleador de selecciones y en plena reivindicación de jóvenes apareció Sergio Reguilón para derribar la puerta del lateral izquierdo.

Las claves de la goleada de España fueron:

1. La estrella de Ansu Fati: tocado por una varita mágica, celebró su primera titularidad con 17 años y 311 días con la absoluta dejando un recital de fútbol y descaro, inscribiendo su nombre en un registro difícil de superar, el goleador más joven de la historia de la selección y convirtiéndose de un plumazo en la gran esperanza del fútbol español. Ansu ya es una realidad pese a ser un niño. Compite sin ningún tipo de complejo, con un descaro abrumador, intentándolo siempre y generando desequilibrio cada vez que entra en contacto con el balón. Su primera parte fue para enmarcar. Provocó un penalti tras una jugada al minuto y medio que le define: regate con autopase en un control, carrera veloz y regate de tacón con amago que provocó el derribo. Buscó el gol hasta que lo consiguió y se ganó todo tipo de elogios de sus compañeros, que siempre le buscaron en el terreno de juego, y del seleccionador Luis Enrique que no ha mirado el DNI para dar paso a la nueva sensación.

2. Ramos de récord: el capitán de la selección española sigue firmando registros personales que le motivan a seguir en la cima. Firmó un doblete y se convirtió en el defensa más goleador en la historia de todas las selecciones del mundo, superando un registro del argentino Daniel Passarella. Ha logrado 23 tantos en 171 partidos y en los últimos tiempos de la Roja se ha convertido en un auténtico referente goleador pese a jugar de central. Impecable desde el lanzamiento de penalti y siempre peligroso en el juego aéreo de las acciones a balón parado, el camero es un arme ofensiva que explota Luis Enrique para añadir variedad a los caminos hacia el gol sin depender de un 9 de referencia que aún no encuentra.

3. Reguilón derriba la puerta del lateral izquierdo: la competencia en la demarcación crece con numerosos candidatos. Jordi Alba cada vez comprueba cómo el nivel de exigencia para mantenerse en la selección ha aumentado. José Luis Gayá afianzado y Bernat como opción a la que recurrir. El rendimiento de Sergio Reguilón en el Sevilla provocó que Luis Enrique le diera paso y su actuación ante Ucrania fue apabullante. Recital físico con continuas subidas al ataque, entendiéndose a la perfección con Ansu Fati, dejando centros desde el costado y dos remates a puerta para acariciar el gol. Su progresión no tiene freno desde que dio el salto al fútbol profesional y ha derribado la puerta del lateral zurdo.

4. Premio a la idea futbolística de Luis Enrique: los dos partidos de la ventana de septiembre que llevaban al terreno de juego el regreso de Luis Enrique al cargo de seleccionador, han plasmado su idea futbolística. España se desató ante Ucrania, cumplió el deseo del técnico de ejecutar presión alta a base de un buen físico, con exigencia defensiva máxima para destruir juego del rival y anular cualquier virtud ucraniana, ser dominador del partido y dar sentido a la posesión siempre con verticalidad. Mientas encuentra un 9 dominador del área que aporte gol entre las opciones que tiene, ha añadido vías de llegada a portería rival con Ansu Fati y Ferran Torres. Y en su área ha zanjado el debate de la portería dándole galones a David de Gea.

5. Juventud y un relevo asegurado: corrió riesgos Luis Enrique con su convocatoria y le ha salido bien. Es consciente de que la crítica habría sido dura en caso de algún mal resultado, pero la realidad es que ha hecho debutar a seis jóvenes (Mikel Merino, Ferran, Ansu, Óscar, Reguilón y Eric García), dándoles protagonismo y no minutos finales de los partidos. El trabajo de las categorías inferiores de la Roja se ha notado en lo bien que encajaron todos, la mentalidad de los jóvenes, el hambre de éxito que aportan al grupo y el atrevimiento en todo lo que intentaron. El relevo está asegurado mientras que las puertas de la selección siguen abiertas para jugadores como Isco Alarcón, Saúl Ñíguez, Álvaro Morata y más casos que ahora no han contado, en el caso de que brillen en sus clubes.

Roberto Morales