¿Han vuelto Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra?

05/11/2018 Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, en una imagen de archivo cuando formaban una discreta pareja que apenas se dejaba ver en público EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Hace 15 días nos despertamos con la sorprendente noticia de que Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra habían roto después de dos años de discreta relación. Al parecer, y según aseguró la revista "Semana", pasar el confinamiento por separado había hecho mella en una pareja que, tras no superar algunas diferencias, tomó la decisión de continuar sus caminos por separado.



Ni Ana ni Miguel Ángel se han pronunciado acerca de su ruptura, pero no es de extrañar cuando tampoco lo hicieron sobre su noviazgo. Durante el tiempo que estuvieron juntos siempre evitaron dejarse ver en público y apenas conseguimos sacarles alguna palabra de admiración hacia el otro, pero nunca una confirmación de su amor. Así que era de esperar que tampoco hablasen del fin de su relación.



Ahora bien... ¿y si no han roto? Ana acaba de darnos una pista a través de sus redes sociales que podría ser clave. Y es que la cantante ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que posa con una camiseta de la "Tata" de Miguel Ángel Muñoz.



Y es que el actor acaba de poner en marcha con su tía bisabuela Luisa - la famosa Tata que tan buenos momentos nos dio durante el confinamiento - una marca propia llamada "Soy la Tata Real". A través de su web www.soylatatareal.com sus seguidores pueden hacerse con camisetas que representan a la famosa abuelita y con los juegos con los que se divertían Miguel Ángel y Luisa durante la pandemia.



Mientras, la ex triunfita se deja ver, feliz e ilusionada, con una de las camisetas de la Tata de las que os acabamos de hablar. Y se nos ocurren dos posibilidades; uno, que pese a su ruptura, el actor y Ana mantengan una buena amistad. Y dos, que no hayan roto y continúen tan felices - y tan sumamente discretos con su intimidad - como siempre. Nosotros apostamos por la segunda opción. ¿Y vosotros?