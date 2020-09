Grifols alcanza acuerdo para adquirir el resto de Alkahest por 146 millones

Los consejeros delegados de Grifols, Raimon Grifols (i) y Víctor Grifols Deu (d), al inicio de la Junta General de Accionistas de la multinacional catalana. EFE/Toni Albir/Archivo

Barcelona, 7 sep (EFE).- La multinacional de hemoderivados Grifols ha acordado con los accionistas de Alkahest adquirir el porcentaje del capital que todavía no controlaba, aproximadamente el 55 %, por un valor de 146 millones de dólares (123 millones de euros) y libre de deuda, según informa la compañía española, que no necesitará de financiación complementaria.

El cierre de la transacción, del que ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está sujeto a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia y se espera que se produzca a principios de 2021, cuando se hará así con el 100 % de la firma estadounidense.

En marzo de 2015, Grifols adquirió aproximadamente el 45 % del capital de Alkahest y con esta operación pasará a tener el control total de la compañía.

Alkahest, compañía biotecnológica con sede en Redwood City (California, EEUU), se fundó en 2014 para investigar el uso terapéutico de las proteínas plasmáticas en enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Actualmente, tiene cuatro candidatos en seis ensayos clínicos de fase II, que incluyen productos para trastornos neurodegenerativos, deterioro cognitivo, enfermedades neuromusculares y oftálmicas.

Grifols adquirirá Alkahest para potenciar la investigación y el desarrollo de terapias innovadoras basadas en el conocimiento del proteoma del plasma humano para enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Grifols es uno de los principales productores mundiales de medicamentos derivados del plasma y líder en el desarrollo de soluciones diagnósticas innovadoras.

"Además del desarrollo clínico de fracciones específicas de plasma e inhibidores de proteínas, Alkahest se ha centrado en profundizar en el conocimiento del proteoma del plasma humano. Con ello, ha generado una plataforma proteómica única que permitirá a Grifols y Alkahest identificar nuevas terapias y soluciones diagnósticas, desarrollar nuevas proteínas plasmáticas, nuevas indicaciones para las proteínas plasmáticas ya aprobados para su uso, biomarcadores para diagnóstico, proteínas y anticuerpos recombinantes, así como fármacos de síntesis química", informó Grifols en una nota.

Entender el proteoma del plasma humano es clave para que la plataforma de investigación y desarrollo de Alkahest proporcione terapias innovadoras. Alkahest, como empresa subsidiaria de la Oficina de Innovación de Grifols (GIANT, por sus siglas en inglés), se centrará en investigar las proteínas cuya modificación con la edad tiene un impacto biológico.

“Cuando decidimos hacer nuestra primera inversión hace cinco años ya vimos la oportunidad que representaban las investigaciones de Alkahest en el área del envejecimiento”, ha afirmado en un comunicado Víctor Grifols Deu, co-consejero delegado de Grifols, quien ha añadido: “Ahora vemos que Alkahest ha identificado un gran número de candidatos terapéuticos plasmáticos y no plasmáticos que pueden ayudar a encontrar una solución para muchas enfermedades relacionadas con el envejecimiento”.

Karoly Nikloch, consejero delegado de Alkahest, ha agregado por su parte: “Estamos encantados de aunar fuerzas con Grifols, compañía líder en medicamentos derivados del plasma, para hacer realidad nuestra visión y misión compartida de desarrollar a gran escala medicamentos innovadores para enfermedades asociadas al envejecimiento”.

Osborne Clarke y Proskauer han sido los asesores de Grifols para la transacción. Alkahest ha contado con Cooley como asesor.