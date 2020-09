Goldman dice que acuerdo del brexit es atractivo para Johnson

(Bloomberg) -- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sigue teniendo motivos para intentar llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea pese a su amenaza de retirarse sin uno, dice Goldman Sachs Group Inc.

Con una separación sin un plan, Johnson se enfrentaría a una “triple amenaza” a su liderazgo -de un Partido Nacional Escocés más fuerte que favorece la independencia, un líder más popular del Partido Laborista en la oposición y “una prueba crucial de competencia por la recuperación al covid-19”-, escribió el economista de Goldman Sachs, Adrian Paul, en un informe el lunes.

Es cada vez más probable que el período de transición llegue a su fin sin un nuevo acuerdo comercial a finales de año. Johnson insiste en que está dispuesto a aceptar ese resultado y los consiguientes trastornos económicos en lugar de ceder en lo que él considera los principios fundamentales del brexit.

El Parlamento también está preparando una legislación que tiene como objetivo reducir el poder del acuerdo de retirada del año pasado en temas como las ayudas estatales, según una persona familiarizada con el plan.

“Este Gobierno del Reino Unido podría finalmente decidir que un acceso mínimo al mercado es un precio que vale la pena pagar por la máxima autonomía regulatoria”, escribió Paul. “Sin embargo, desde una perspectiva política, será difícil resistirse al atractivo de un acuerdo del brexit antes de que finalice un año difícil”.

