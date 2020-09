Fútbol.- Morientes: "Benzema demostró que es suficiente para comandar el ataque del Real Madrid"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El exdelantero español Fernando Morientes tiene claro que no ve necesario reforzar la delantera del Real Madrid porque el francés Karim Benzema ya "demostró que es suficiente para comandar" el ataque madridista, y que sólo hace falta que le acompañen mejor sus compañero de "alrededor" como es el caso de un Eden Hazard, que no terminó de "explotar" en su primer año.



"Benzema demostró el año pasado que es suficiente para comandar el ataque porque los acompañantes de su alrededor no estuvieron a su nivel", afirmó Morientes este lunes durante su participación en la presentación de la temporada 2020-2021 de LaLiga Santander.



En este sentido, el exmadridista cree que si en esta campaña, "al gran Benzema", se le puede sumar "todo lo que tiene por detrás", el equipo madridista podrá ofrecer un rendimiento "muy interesante" en su intento de reeditar el título.



"El mejor Hazard, el mejor Rodrigo, el mejor Asensio o el mejor Vinicius acompañados por la responsabilidad y veteranía de Benzema es un buen punto de partida", subrayó Morientes, que no cree que el Real Madrid debe buscar un 'crack' para este año.



"El fichaje ya se hizo y no ha terminado de explotar, pero si puede dar su nivel está al de Messi", admitió en relación a Hazard, deseando también que salga "algún jugador de la cantera que pueda ser importante a medio o largo plazo".



El Embajador de LaLiga, que está "encantado de representar a la mejor liga del mundo", espera que en esta nueva edición puedan brillar, además del Real Madrid, otro de sus exequipos, un Valencia que pese a no tener una pasada temporada "fructífera", le ve obligado a "dar salto de calidad".



A nivel personal, tiene ganas de ver a dos jugadores que considera "técnicamente un punto por encima de los demás" y que son "jóvenes y talentosos" como el colchonero Joao Felix, "que a ver si puede tener un año más estable y que ya dejó destellos el año pasado", y Kubo, mientras que opinó que de los tres ascendidos, el Elche "puede ser la sorpresa".



Por su parte, Fernando Sanz, director del Proyecto Embajadores de LaLiga, admitió que le apetece ver a jugadores que se vieron "poco" el año pasado como Eden Hazard y Joao Felix, y, a nivel de equipos, a aquellos que tuvieron "grandísimas actuaciones" como el Granada o el Sevilla, y otro de los que se esperaba "más" como el Betis y el Getafe, apostando entre los nuevos por el Huesca, que "sabiendo ya como funciona Primera lo va a hacer bastante bien".