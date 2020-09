02/06/2019 Fútbol.- Monchi se declara "orgulloso" de recibir la Medalla de Sevilla: "Mucho de lo que soy hoy se lo debo a ella". El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', se ha declarado este lunes "orgulloso" por haber sido propuesta para recibir la Medalla de Oro en la relación de distinciones promovida por el Ayuntamiento de Sevilla para el acto institucional del Día de San Fernando, que se celebrará el 23 de septiembre tras la suspensión de la tradicional fecha del 30 de mayo dado el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus. DEPORTES Jesús Prieto - Europa Press



El director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', se ha declarado este lunes "orgulloso" por haber sido propuesta para recibir la Medalla de Oro en la relación de distinciones promovida por el Ayuntamiento de Sevilla para el acto institucional del Día de San Fernando, que se celebrará el 23 de septiembre tras la suspensión de la tradicional fecha del 30 de mayo dado el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.



"Mucho de lo que hoy soy se lo debo a ella, que me acogió como suyo hace 32 años. Por cierto, el premio te lo daría yo a ti. No se puede ser más bonita, Sevilla", ha escrito Monchi en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, consultado por Europa Press.



Los galardones también incluyen a la saetera Angelita Iruela como hija predilecta de la ciudad, mientras que contará con un reconocimiento la base aérea de Tablada, por el centenario de su creación.



Estos homenajes se unen a los ya conocidos del nombramiento del exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, como Hijo Predilecto de la ciudad, y del arzobispo, Juan José Asenjo, como Hijo Adoptivo.