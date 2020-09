Fútbol.- Javier Tebas: "Llevamos trabajando bastantes años para que LaLiga esté por encima de jugadores y clubs"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro que había preocupación en su organismo por la posible marcha de Leo Messi, pero que no era "seria" porque cree que han trabajado para que "la marca y la institución esté por encima de jugadores y clubs", y auguró además una nueva temporada 2020-2021 "muy competitiva y un poco sorprendente".



"Preocupación sí, seria no. Queremos a Leo siempre con nosotros, es el mejor de la historia del fútbol, lleva 20 años en nuestra competición y me gustaría que terminase aquí. Era preferible que siga con nosotros a que vaya a otra competición, pero llevamos trabajando bastantes años para que LaLiga como marca e institución esté por encima de jugadores y clubs, que sea una pasión a nivel nacional e internacional", señaló Tebas durante la presentación de la temporada 20-21 de LaLiga Santander.



Además, el dirigente también dejó claro que no les afectaría de cara a los contratos audiovisuales la más que posible marcha del '10' la campaña que viene. "En nuestra estrategia tenemos vendidos los derechos a nivel internacional para las próximas 4 temporadas y el 90 por ciento del valor económico. Que se marche no va a afectar a esa cantidad", advirtió.



Además, Javier Tebas señaló a Ansu Fati como el posible futuro gran reclamo del campeonato, aunque ve "muy difícil decir solo uno". "Si sigue la línea en la que está, no solo por lo que hizo con la selección, que fue el doctorado, porque ya con el Barcelona en los momentos que tuvo el año pasado mostró mucha brillantez", afirmó.



Sobre la nueva campaña que se inicia este viernes, reconoció que "arranca un poco más tarde de lo habitual" y eso puede provocar que "las emociones van a estar un poco más juntas". "En el ámbito deportivo puede ser un poco sorprendente porque a los grandes y medianos clubs el 'efecto COVID' les ha tocado las arcas y no han podido hacer tantos fichajes como otros veranos y otros que a lo mejor que no dependen tanto de la taquilla quizá han podido reforzarse mejor. Va a ser muy competitiva", indicó.



Lo que ve más complicado es que pueda volver el público a los estadios. "Es una pregunta difícil que no corresponde a LaLiga. Creo que incluso el presidente del Gobierno ha dicho que en diciembre se empiece a vacunar y puede ser una fecha clave", apuntó.



"Para ver los estadios como antes no será hasta que haya vacuna y espero que eso pueda ser en febrero o marzo. Ya varios gobiernos han anunciado que en diciembre se pueda estar vacunando y este puede ser el inicio del fin de este mal sueño", añadió.



El presidente de LaLiga comentó que tanto la española como la Premier, la Bundesliga y la Serie A tratan que su "valor a nivel internacional y nacionales siga subiendo cada año". "90 años son muchos para seguir creciendo y siempre hay que estar pensando en el siguiente", admitió, recalcando que, tras los acuerdos alcanzados con Groenlandia y Mongolia, ya pueden decir que estén "en todos los rincones del mundo directamente a través de un operador local de televisión".



CASILLAS E INIESTA ESPERAN IGUALDAD



Junto al mandatario, participaron varios exjugadores en esta presentación de la nueva temporada, entre ellos Iker Casillas y Andrés Iniesta. El exguardameta enfatizó el valor de una Liga que tiene "jornadas que te hacen vibrar". "A los que nos gusta el fútbol estamos deseando que vuelva a arrancar", expresó.



"Hay mucha competencia y eso es bueno para el aficionado, que haya igualdad, con cada vez jugadores mejores y mejor preparados, y con entrenadores que se dejan más horas para ver al rival. Es bueno que el nivel suba y cada año es más difícil ganar los tres puntos porque los equipos están más preparados", agregó el madrileño.



Iniesta también está "con muchas ganas" de la nueva temporada. "Tengo las sensaciones de cada año, que empieza de cero y con todos los equipos con esa ilusión de hacerlo bien. Será una Liga competida, interesante, y vamos a ver a esos equipos que siempre dan esa 'campanada' o que no los esperas y están ahí", resaltó.



"Será una Liga emocionante, interesante. He tenido la oportunidad de jugarla muchos años y sigue siendo la número uno. El talento que tenemos en nuestra liga es brutal, ojalá sea un año que la volvamos a disfrutar todos. Yo, desde la distancia, voy a volver a verla", aseveró en conexión telemática desde Japón.



Además, Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales de LaLiga y presidente de la Fundación LaLiga, explicó que la patronal lleva "mucho tiempo pudiendo expandir a nivel internacional sus valores y marca".



"Incluso en tiempos tan difíciles como los de ahora, gracias a que LaLiga se está actualizando continuamente, hemos podido a nivel tecnológico y virtual estar en contacto con los 'broadcasters', 'partners' y fans, pero queremos volver a estar presencialmente de nuevo con ellos", consideró.