Fútbol.- Eto'o: "Estoy muy contento de que mi 'hijo' Messi se quede"

22/07/2019



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona y embajador de LaLiga Santander Samuel Eto'o ha asegurado estar "muy contento" de poder seguir viendo a Leo Messi, al que ha calificado de su "hijo", en el club blaugrana y verle luchar por recuperar el título doméstico perdido el año pasado.



"Estoy muy contento de que mi 'hijo' Messi se haya quedado. Pero el Barça, más allá de Messi, necesita ocho jugadores con el estilo del Barcelona, con tiki-taka, y no tener jugadores de 'box to box'", argumentó el exdelantero en la presentación de la nueva temporada de LaLiga.



Una competición que desea ver de nuevo blaugrana después de que el Real Madrid se proclamara campeón de la última edición. "Voy a hablar de próximo campeón, que va a ser el Barça", se sinceró dando su pronóstico.



"Más que todo, quiero que el equipo de mi corazón, el Mallorca, vuelva a la máxima categoría. También voy a mirar mucho al Real Betis, con un entrenador (Pellegrini) de primer nivel que vuelve a la mejor liga del mundo", comentó sobre cómo ve la temporada.



Todavía sobre el Barça, pidió que Sergio Busquets, al que seguirá con atención, pueda brillar de nuevo. "Me gustaría volver a ver a Busquets a su máximo nivel, porque cuando esté en él, el Barça siempre gana títulos y el año pasado no lo estuvo", reconoció.



Por su parte, el también embajador de LaLiga y antiguo jugador, entre otros, del Atlético de Madrid Diego Forlán quiere ver a los del 'Cholo' Simeone optar de nuevo al título y luchar hasta el final por revalidar LaLiga ganada en 2014.



"El Atlético tuvo un momento al inicio que nos ilusionó, con opciones de pelear el título, después ya no pero terminó en 'Champions'. El Atlético tiene esa obligación, sería bueno estar disputando el título", comentó el uruguayo.