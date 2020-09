Fútbol.- El Real Madrid traspasa a James Rodríguez al Everton

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El centrocampista colombiano James Rodríguez jugará las próximas dos temporadas, con opción a una tercera, en el Everton FC, después de que el Real Madrid y el club inglés hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso.



De esta forma, el internacional 'cafetero' abandona de manera definitiva el club blanco, al que llegó en 2014 -procedente del Mónaco- de la mano del italiano Carlo Ancelotti, que tras dirigirle también en el Bayern ahora será de nuevo su técnico con los 'Toffees'. Durante esas seis temporadas, no llegó a convencer a Zinédine Zidane y militó dos cursos cedido en el Bayern Múnich (2017-18 y 2018-19).



Aun así, como madridista ha ganado dos Ligas de Campeones, dos Ligas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España, que se unen a las dos Bundesligas logradas con los alemanes y a las tres Ligas portuguesas y la Europa League conquistadas con el Oporto.



"Estoy muy feliz de estar en este gran club, un club con tanta historia, y con un entrenador que me conoce muy bien. Estoy deseando lograr grandes cosas aquí. Vine para intentar mejorar y para ayudar al equipo a ganar y a jugar un buen fútbol, un fútbol entretenido", señaló a los medios oficiales del club 'blue'.



El hecho de que Ancelotti dirija a los 'Toffees' fue clave para su fichaje. "Estoy convencido de que con Carlo y su equipo técnico podemos lograr grandes cosas. Una de las grandes razones por las que firmé fue la presencia de Carlo Ancelotti. He disfrutado de buenos momentos con él anteriormente en dos clubes diferentes. Esa fue una gran razón para venir aquí", indicó.



"Soy un ganador. El proyecto aquí es muy serio. Sé que tenemos un equipo con mucho talento, lleno de jugadores de primer nivel, y creo que con los fichajes que estamos haciendo durante este mercado seremos aun más fuertes. Carlo Ancelotti tenía muchas ganas de traerme aquí y ha trabajado duro para lograrlo", concluyó.



Por su parte, su ya antiguo club ha querido despedirse de él. "El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por todo este tiempo que ha formado parte de nuestro club y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional", señaló la entidad blanca.