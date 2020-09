Fútbol.- El Espanyol ficha al lateral del Elche Óscar Gil hasta 2024

07/09/2020 El nuevo jugador del RCD Espanyol Óscar Gil DEPORTES RCD ESPANYOL



Óscar Gil: "Tengo ganas de empezar y de conseguir el objetivo, soy competitivo"



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol ha fichado al lateral Óscar Gil, procedente del Elche CF tras el pago de su cláusula de rescisión y que firmará hasta 2024, convencido de llegar a un proyecto "muy llamativo" y de lograr el ascenso a LaLiga Santander como 'perico' tras hacerlo este año con los ilicitanos.



"El jugador Óscar Gil se ha convertido en el tercer fichaje del RCD Espanyol de cara a la temporada 2020-2021. Óscar Gil, que ha abonado en la sede de LaLiga la cláusula de rescisión que le vinculaba con el Elche CF, firma por cuatro temporadas con el club blanquiazul", anunció el club.



Gil, en su presentación, aseguró estar "muy contento" de pertenecer a la familia 'perica'. "Tengo muchas ganas de empezar y de conseguir el objetivo. Soy bastante competitivo, me gusta proyectarme en ataque y puedo dar mucho trabajo", auguró.



"El Espanyol es un club histórico, el proyecto es muy llamativo y no dudé en venir aquí. La Segunda División es una Liga muy competitiva, si te relajas al final se hace muy complicado. A la afición le diría que siempre esté ahí, en los malos momentos", manifestó sobre los objetivos.



Óscar Gil debutó con el primer equipo del Elche la temporada 2018-2019 en un partido de Copa del Rey ante el Córdoba. La pasada temporada fue uno de los futbolistas más regulares y disputó 37 encuentros oficiales con su equipo, que logró el ascenso a Primera.



El director deportivo del club, Rufete, aseguró que Gil dará "alegrías" a su nueva afición. "Nos va a traer alegrías, una gran energía para empezar, y nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo. Ha mostrado la predisposición de estar aquí cuanto antes, vamos a ir a por ese objetivo", manifestó.



Por su parte, el consejero delegado del club José María Durán, reconoció que tenían interés en el joven lateral desde hacía tiempo. "Siempre hemos estado interesados en él, después de haber intentado negociar con el Elche, no ha sido posible y hemos pagado la cláusula. Estamos muy contentos, haberle traído es una gran satisfacción", reconoció.