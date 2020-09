Fernando Santos no sabe si Cristiano Ronaldo podrá jugar ante Suecia

EFE/EPA/Janerik Henriksson

Lisboa, 7 sep (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, no sabe si Cristiano Ronaldo estará en condiciones para jugar este martes ante Suecia tras haber sufrido una infección en un dedo del pie derecho.

"Ayer entrenó entre 25 o 30 minutos. Vamos a esperar al entrenamiento de hoy para ver cómo responde y después tomaremos la decisión", dijo en la rueda de prensa previa al partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones ante Suecia.

"Si presenta condiciones, la probabilidad de jugar es grande, pero si no, no va a jugar. La infección está prácticamente neutralizada, si entrena bien con los compañeros jugará y probablemente será titular", añadió el seleccionador.

Cristiano se perdió el partido del pasado sábado ante Croacia, en el que las "quinas" vencieron por 4 a 1, tras contraer una infección durante la concentración en Lisboa.

Cuestionado sobre cómo se prepara al equipo con y sin Cristiano, el seleccionador luso dijo que siempre siguen la misma estrategia.

"Obviamente con Ronaldo hay cosas importantes que no tenemos que trabajar. Pero eso ocurre con Portugal y con cualquier otro equipo que pueda tener al mejor del mundo. De cualquier modo, todos en conjunto trabajamos para ganar y Ronaldo forma parte de esa estrategia", refirió.

La selección de Portugal, actual defensora del título de la Liga de las Naciones, es primera del grupo 3 con tres puntos, los mismos que Francia, que mañana se enfrentará a Croacia.