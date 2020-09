Fati encandila por España en la Liga de Naciones

El goleador más joven en la historia de la selección. También dos tantos del capitán que le dobla la edad. España no podía pedir más.

Ansu Fati, el atacante de 17 años del Barcelona, remeció las redes en la victoria 4-0 ante Suecia en la Liga de Naciones de Europa. También provocó un penal que Sergio Ramos, el caudillo de 34 años, facturó por gol en el partido disputado el domingo en Madrid.

El técnico de España Luis Enrique quedó maravillado por la madurez de Fati.

“Eso no significa que no haya que entender que Ansu vaya a jugar partidos malos y que se equivocará muchas veces porque eso forma parte de su aprendizaje, pero no es normal ese desparpajo”, sostuvo.

España quedó como líder de su grupo, un punto por encima de Ucrania. Alemania, que igualó 1-1 son Suiza el domingo, marcha tercero.

La “Roja” se salvó de la derrota cuando José Gayà anotó cerca del final para rescatar el empate 1-1 ante Alemania. Pero la victoria fue inapelable ante Ucrania. No habían transcurrido dos minutos cuando Fati hizo acto de presencia al provocar el penal que Ramos rubricó para el 1-0.

Fati también generó, participó y definió en la jugada del tercer tanto, el que le permitió hacer historia como el anotador más joven en la historia de la selección, a sus 17 años y 311 días. Su gol a los 32 minutos al prender un balón desde larga distancia.

Apenas un año después de convertirse en el goleador más joven en la historia del Barcelona, el chico asoma como el futuro de tanto el club como la selección.

“Es fácil que por su edad se le puedan subir pájaros la cabeza, pero creo que es suficientemente maduro para saber que el camino que está llevando ahora mismo es el mejor para realizarse como jugador”, apuntó Luis Enrique.

Ramos fue el autor de la segunda diana en el partido jugado en el estadio Alfredo Di Stéfano, la cancha donde su club Real Madrid entrena. El defensor se elevó para marcar de cabeza y quedó octavo en la lista histórica de goleadores, con 23.

El zaguero del Manchester City Eric García y el lateral del Real Madrid Sergio Reguilón también debutaron con España. Ferrán Torres firmó el 4-0 a los 84.

ALEMANIA SIGUE SIN GANAR

El empate contra Suiza dejó a Alemania en espera de su primera victoria tras su sexto partido en la nueva competición europea.

Ilkay Gundogan adelantó a Alemania con un remate rasante a los 14 minutos, pero los suizos nivelaron a los 83 con un desborde por la banda derecha que acabó en el tanto de Silvan Widmar.

VICTORIA DE GALES

El central de Liverpool Neco Williams marcó el gol de la victoria en su segundo partido con Gales.

Williams celebró la conquista en los descuentos sobre la hora y darle a los galeses el triunfo 1-0 ante Bulgaria en la zona B.

Gareth Bale jugó los 90 minutos enteros por primera vez desde enero, luego de haber sido relegado a la suplencia por el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane.