Exportaciones de China suben en agosto, las importaciones caen

(Bloomberg) -- Las exportaciones de China siguieron aumentando en agosto, a medida que los principales socios comerciales del país reanudaron gradualmente sus actividades comerciales. Las importaciones cayeron inesperadamente.

Las exportaciones aumentaron un 9,5% en dólares en agosto con respecto al año anterior, a US$235.300 millones, el tercer mes más alto registrado. Las importaciones cayeron un 2,1%, dijo la administración de aduanas el lunes, dejando un superávit comercial de US$58.900 millones para el mes. Los economistas habían pronosticado que las exportaciones aumentarían un 7,5% y las importaciones un 0,2%.

Datos clave

“La sorprendente resistencia de China en las exportaciones en medio de la pandemia mundial se debe a algunos factores especiales, entre ellos un aumento en las exportaciones de equipos de protección personal y productos para trabajar desde el hogar, y una disminución de las exportaciones de algunos competidores de mercados emergentes que aún se ven gravemente afectados por la pandemia”, dijo Lu Ting, economista para China de Nomura International HK Ltd.

El crecimiento podría continuar durante uno o dos meses más antes de registrar una disminución notable, dijo Lu, y agregó que el crecimiento de la producción industrial en agosto podría aumentar aún más, respaldando la postura del Banco Popular de China de mantener la política en espera.

Las exportaciones de textiles, incluidas las máscaras, aumentaron un 33,4% en dólares en los primeros ocho meses respecto al año anterior.

La reapertura gradual de muchas economías en Asia y en todo el mundo puede proporcionar un nuevo impulso a las exportaciones de productos chinos.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“La lectura general sobre las exportaciones de China para agosto probablemente exagera la recuperación de la demanda externa”. La aceleración refleja una distorsión de los efectos base más que la realidad en tierra. En condiciones intermensuales, las exportaciones cayeron, la primera disminución en las lecturas mensuales desde marzo. “El resultado es que la recuperación de la demanda externa podría no ser tan fluida como esperaba el mercado”.

-David Qu, Bloomberg Economics

Más información:

El superávit comercial con EE.UU. fue de US$34.200 millones, el más alto desde noviembre de 2018.

El comercio bilateral es la única área de las relaciones entre EE.UU. y China que no ha empeorado recientemente, y ambas naciones han reafirmado su compromiso con un acuerdo comercial de fase uno. Los miembros del Gobierno acordaron crear condiciones para impulsar el acuerdo, según el Ministerio de Comercio de China.

“Las exportaciones a EE.UU. continuaron mejorando, en parte como resultado de compras anticipadas debido a las preocupaciones sobre el aumento de las tensiones”, dijo Tommy Xie, economista de Oversea Chinese Banking Corp.

Las importaciones chinas desde EE.UU. aumentaron un 1,8% en agosto, mientras que las importaciones de Australia se desplomaron un 26,2% debido a que las relaciones se deterioraron.

