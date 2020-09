Estados Unidos.- 'Tenet' logra el mejor estreno en Estados Unidos desde marzo aunque las cifras están lejos de la 'normalidad'

24/08/2020 Escena de 'Tenet' CULTURA WARNER BROS



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



'Tenet' ha recaudado un total de 20,2 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, lo que supone las mejores cifras del lanzamiento de una película en el país norteamericano desde el mes de marzo --antes del confinamiento por la pandemia de coronavirus--, según ha informado Warner Bros.



Además, la cinta de ha complementado estos ingresos con lo recaudado en su estreno en China, 30 millones de dólares --un récord en el país asiático para una película de Christopher Nolan--, a lo que se suma también el global del resto de países en los que ya lleva más de una semana --129 millones de dólares--.



No obstante, David A. Gross, responsable de la consultora de cine Franchise Entertainment Research, ha calificado este resultado de "justo" y estima que 'Tenet' habría recaudado unos 50 millones de dólares "en circunstancias normales".



"La preocupación de la audiencia por la seguridad de los cines sigue siendo un factor disuasorio", ha señalado el experto en declaraciones recogidas por Europa Press a 'The New York Times'. 'Tenet' costó aproximadamente 200 millones de dólares.



En un comunicado, Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, ha atribuido a Nolan el "éxito de taquilla" de la película y ha agradecido a los propietarios de las salas de cine por su "inquebrantable compromiso". Aproximadamente el 35 por ciento de los cines de Estados Unidos permanecen cerrados.