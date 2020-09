Estados Unidos.- Nestlé invertirá 25,4 millones en aumentar el uso de plásticos reciclados en Estados Unidos

07/09/2020 Economía.- Nestlé invertirá 25,4 millones en aumentar el uso de plásticos reciclados en Estados Unidos. El 87% de sus envases son reutilizables o reciclables y aspira a llegar al 100% en 2025 ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA NESTLÉ



Nestlé invertirá 30 millones de dólares --25,37 millones de euros-- en aumentar el uso de plásticos reciclados de grado alimenticio en Estados Unidos en el marco de su plan para que todos sus envases sean reciclables o reutilizables en 2025.



Así se extrae de la rueda de prensa que ha celebrado este lunes la compañía sobre embalaje sostenible, en la que han participado el vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones, Magdi Batato, el vicepresidente ejecutivo y CTO, Stefan Palzer, y la vicepresidenta de embalaje sostenible, Véronique Cremades-Mathis.



La compañía también ha anunciado otras iniciativas, como el lanzamiento de un sistema recargable para alimentos para mascotas en Chile y el primer envase de papel reciclable para cubos de caldo Maggi en Francia.



Actualmente, el 87% de los envases de la compañía ya son reciclables o reutilizables y aspira a reducir el uso de plásticos vírgenes en un tercio hasta 2025.



"Nosotros hemos avanzado en nuestro viaje transformador hacia un futuro libre de residuos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer. Como la compañía de comida y bebida más grande del mundo, estamos comprometidos a poner nuestro tamaño y escala a trabajar para abordar el problema de residuos de envases en todos los lugares donde operamos", ha explicado Cremades-Mathis.



Batato ha defendido el compromiso con la sostenibilidad de la compañía, la más grande del mundo en el sector de la alimentación y las bebidas, y ha recordado que en 2025 todos los envases de Nestlé serán reciclabes o reutilizables.



También ha anunciado que identificará y apoyará soluciones innovadoras a través del Premio Nestlé de Creación de Valor Compartido, que se lanzará el 30 de septiembre y otorgará 250.000 francos suizos (231.000 euros) en subvenciones para innovaciones en el cambio de sistemas en áreas como sistemas de suministro alternativos y soluciones de base para abordar los desechos plásticos.



El desarrollo y las pruebas de materiales de embalaje nuevos y más respetuosos con el medio ambiente son impulsados por el Instituto Nestlé de Ciencias del Embalaje, la primera empresa de este tipo en la industria alimentaria.



La compañía continua trabajando en el enfoque de tres pilares lanzado en enero con el desarrollo de nuevos envases, la eliminación de residuos y el impulso de nuevos comportamientos.



EN ESPAÑA



En España, la compañía pretende que todas las botellas de agua que se comercializan, que ya son 100% reciclables, contengan como mínimo un 50% de plástico ya reciclado en 2022, de manera que Nestlé Aquarel y Viladrau ya realizan diversos formatos con plástico reciclado.



También ha lanzado nuevos productos en envases de papel, como es el caso de la nueva variedad de cacao soluble 'Nesquik all natural' o de los nuevos 'snacks' de frutos secos y frutas 'YES!'.



Desde principios de este año, las diez fábricas de Nestlé en España ya no generan residuos a vertedero y desde 2011 impulsa el sistema de recogida selectiva de cápsulas de café (Nescafé Dolce Gusto y Nespresso) a través del desarrollo del Plan de reciclaje integral de cápsulas de Nestlé con ayuntamientos y organismos municipales.