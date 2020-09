España.- Lesmes exhorta a afrontar la renovación de la cúpula judicial "sin dilaciones"

07/09/2020 Acompañado del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes (d), el Rey Felipe VI, saluda a su llegada al Palacio de Justicia, en Madrid (España), a 7 de septiembre de 2020. El Rey preside el acto de apertura del año judicial 2020/2021. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Pide un debate sosegado sobre el estado de alarma para resolver "como mejorar los mecanismos de respuesta" frente a la crisis



El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha señalado este lunes que la renovación del órgano de los jueces representa "una seria anomalía" y recuerda que la Constitución fija en cinco años la duración de cada mandato. "Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones", ha apuntado.



En su intervención en el inicio del Año Judicial en la sede del Supremo ha indicado que no obstante el CGPJ tiene asignadas muy relevantes funciones como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario que son permanentes y que por tanto deben seguir desarrollándose con normalidad para no producir un "gravequebranto" a la Justicia española, "a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".



Durante el discurso, Lesmes ha recordado el papel y compromiso del sistema judicial durante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, y ha subrayado que toda crisis es una oportunidad para avanzar, por ejemplo en la "ineficientemente organizada" Administración de Justicia que tiene "procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada".



Asimismo, el presidente del TS ha resaltado que tras el estado de alarma, que se prolongó por meses, toca reflexionar sobre el mismo y ha pedido un debate sosegado y resolver "como mejorar los mecanismos de respuesta" frente a situaciones de crisis, "habida cuenta de la inapelable tozudez con que la historia demuestra que se podrán repetir en el futuro".



"La complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarmaobliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución Española, que configuran lo que se ha dado en llamar el 'Derecho de necesidad', analizando cuál ha de ser la función del Poder Judicial en esos estados especiales", ha ahondado.



"IMPORTANTES TENSIONES"



En este sentido, ha afirmado que otra de las consecuencias de la Covid-19 es la generación de "importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados, "que han llevado a la adopción de estrictas medidas, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas".



Al hilo, ha recordado que en España además de los estados excepcionales contemplados en la Carta Magna, existen múltiples disposiciones ordinarias de necesidad que no suponen una "suspensión genérica de la Constitución". Y ha añadido que es momento de poner el foco en la multitud de decisiones sanitarias que implicaron restricciones de la libertad personal y que estaban amparadas por la legislación sanitaria ordinaria de excepción que exigen "un ulterior control judicial aun adoptadas bajo el régimen de alarma".



En este sentido, Lesmes ha recordado que diversos juzgados han debido dictar resoluciones urgentes para avalar o anular medidas, e incide en que esto pone de manifiesto la necesidad de "una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tanrestrictivas de la libertad" así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria.



TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN



Por otro lado, durante su discurso de inicio del curso judicial, Lesmes, que ha deseado que este "sea el último" que pronuncia como presidente del CGPJ, ha apuntado que si la labor judicial es ya compleja en situación de normalidad, la pandemia "ha mostrado con crudeza las debilidades del sistema judicial y procesal", por lo que ha incidido en la necesidad de que la administración sea lo suficientemente tecnificada y bien organizada para poder seguir prestando servicio llegado el caso.



En este sentido, el presidente del TS ha puntualizado que quizá sea hora de "alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo" sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, de manera que la tecnología y la digitalización vertebren las tareas procesales en su integridad".



Sobre la Memoria de la situación de la Justicia DE 2019, que se hace pública también este lunes, ha recordado que la actividad se verá afectada por el impacto del estado de alarma y por l paralización temporal de los procesos. "Esta crisis muy probablemente acentúe y agrave la tendencia, no muy positiva, que veníamos constatando en los últimos años", ha añadido.



Al respecto, ha destacado que por tercer año consecutivo se ha producido un incremento en la tasa de litigiosidad, que crece un 4,1 por ciento con respecto a 2018, y que también suben los asuntos ingresados en los órganos judiciales (un 4,7% más que el año anterior).



En este punto, ha recordado que si bien los asuntos resueltos aumentan en 2019 no se ha logrado reducir, sino que ha vuelto a aumentar, en un 8,5 por ciento el número total de asuntos en trámite al final del año. "Nuestros jueces, eso sí, incrementan un año más su rendimiento, pues de nuevo aumenta, y de forma más acusada que en el año anterior, el número medio de sentencias dictadas por juez, con una evolución positiva del 4,5 por ciento", ha detallado.



Con estas cifras en la mano, Lesmes ha pedido medidas no solo coyunturales y urgentes sino reformas procesales que agilicen los tramites de procedimientos y posibiliten una respuesta rápida y con garantías de la Justicia.



FUNCION CASACIONAL DEL SUPREMO



Al hilo, también ha pedido la reforma de los recursos extraordinarios --casación e infracción procesal-- ante la avalancha de litigios fruto de la crisis por la pandemia, y con el objetivo de "ofrecer cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas" y que generan desconcierto en los ciudadanos y "propician el aumento de la litigiosidad".



Así, ha pedido la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se otorgue al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario. Quiere que se simplifique su configuración con un único recurso que no dependa del tipo o cuantía del proceso.



A la ceremonia han asistido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, además el jefe de la oposición, Pablo Casado; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entre otras autoridades.