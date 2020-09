El presidente de Guatemala asegura que contagios por COVID-19 van en descenso

En la imagen el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE /MADLA HARTZ /Archivo

Guatemala, 6 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este domingo que los contagios por COVID-19 y muertes por la enfermedad en el país muestran una tendencia descendente desde hace varias semanas.

El gobernante indicó en la cadena nacional que los casos positivos se han reducido durante "nueve semanas" y que los decesos por el virus han caído en las "últimas siete semanas".

El presidente también añadió que la ocupación hospitalaria es del 39 por ciento, con 1.259 camas disponibles, lo que "coincide con el descenso de los casos a nivel nacional".

"También ha bajado el miedo. Y esto es bueno, pero no podemos dejar que esto nos relaje y que la batalla está ganada", apostilló el mandatario.

Guatemala ha contabilizado hasta este domingo un total de 77.863 contagios en total desde el primer caso el 13 de marzo y 2.852 decesos, la mayor cantidad de fallecidos en Centroamérica.

El Ministerio de Salud guatemalteco informó en su última actualización de datos de la pandemia que 8.700 casos se mantienen activos, aunque la cifra es un "estimado" de acuerdo con las autoridades.

RESALTA REMESAS

Giammattei aprovechó varios minutos de su intervención para destacar el aumento de remesas familiares desde Estados Unidos al país por segundo mes consecutivo.

"Se ha notado una recuperación sorprendente de las remesas por segundo mes consecutivo. Comparado con agosto del año pasado, estamos mejor este año", indicó el presidente.

Los datos sobre las remesas fueron divulgados a media semana por el estatal Banco de Guatemala y detallaron que entre julio y agosto fueron remitidos del exterior un total de 2.128 millones de dólares.

De acuerdo con cifras oficiales, en julio fueron enviados 1.078 millones de dólares (8.085 millones de quetzales) y en agosto el país recibió otros 1.050 millones de dólares (7.875 millones de quetzales).

Según diversos informes de organismos internacionales, alrededor de seis millones de guatemaltecos viven de las remesas enviadas desde el extranjero, es decir poco más del 30 por ciento de los 16 millones de habitantes.

Giammattei celebró el crecimiento de las remesas y explicó que si originalmente se proyectaban pérdidas al respecto "es porque no conocen a nuestros compatriotas fuera del país".

MUNICIPIOS EN ALERTA MÁXIMA

El sábado, el Gobierno guatemalteco anunció que 201 de los 340 municipios del país se mantienen en el máximo nivel de alerta por la COVID-19, cinco menos que hace 15 días en la última actualización de datos del sistema que regula las actividades económicas y de convivencia.

El Ministerio de Salud guatemalteco informó que 201 municipios se encuentran en color rojo, es decir el máximo nivel de alerta, y equivalen al 59 % del territorio.

De acuerdo con la cartera sanitaria, otros 93 municipios tienen alerta alta (color naranja), 46 están en alerta moderada (amarillo) y ninguno ha llegado a la denominada por el Gobierno como "nueva normalidad" (color verde).

Los niveles de alertas por colores fueron incorporados por el Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, el 27 de julio y regulan las actividades económicas y de convivencia según el número de contagios por municipio.

El sistema ha sido criticado por diversos expertos que argumentan que los colores rojo y naranja son prácticamente lo mismo en cuanto a restricciones, pero el país no ha tenido repuntes oficiales desde su reapertura el mismo 27 de julio.

Giammattei añadió que "este es el momento de Guatemala" y manifestó su esperanza en que el próximo año "el mundo se volteará a vernos como un destino inigualable para la inversión".