El ministro español aboga por una agricultura innovadora para atraer jóvenes

En la imagen un registro del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas. EFE/J.J. Guillén/Archivo

San José, 7 sep. (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, abogó este lunes por una agricultura más digital, sostenible e innovadora en América con el objetivo de atraer a los jóvenes hacia esa actividad.

“Se requiere modernización, las posibilidades son muy grandes, de regadío, uso de datos, cómo hacer más efectivos mecanismos de irrigación, fertilización, controles fitosanitarios. Todo esto va hacia una alimentación más natural, orgánica, tendencia de buena parte de la juventud”, dijo Planas en una charla virtual con el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero.

Planas y Otero coincidieron en que en que uno de los retos más grandes del sector agrícola es atraer a los jóvenes, para lo cual se requiere educación y mayor digitalización y conectividad con el objetivo de que esta actividad sea más atractiva y rentable para las nuevas generaciones.

“En Europa tenemos sociedades más envejecidas que en otras zonas del mundo. En España tenemos con 55 años o más, el 60 % de nuestros empleados en el sector primario, es decir, que en los próximos diez años previsiblemente perderemos dos tercios de nuestros agricultores. ¿Qué significa eso? Una oportunidad, un llamado, una atracción para que jóvenes y mujeres se incorporen al medio rural”, añadió Planas.

Sobre tecnología y relevo generacional, el director general del IICA expuso la visión desde América Latina y el Caribe.

“Ahí está la clave para volver a enamorar a los jóvenes con la agricultura y la agricultura con los jóvenes, de lo contrario, los problemas que estamos sufriendo podrían acentuarse. América es un continente que tiene un bono demográfico y se debe aprovechar. Ellos son el futuro, sin ellos la agricultura difícilmente pueda evolucionar”, expresó.

Planas y Otero acordaron tender un puente, mediante el IICA, que genere redes entre jóvenes profesionales de Américas con Europa, para compartir conocimientos y experiencias a través de programas de intercambio y pasantías.

La pandemia de la COVID-19 amplificó un reconocimiento al sector agrícola y ello debe mantenerse en el tiempo, comentó el ministro español.

“El agro no es una moda pasajera. Se puede jugar con muchas cosas en la vida, pero no con la salud ni la alimentación. Hay mayor consideración para el sector de parte de los ciudadanos”, expresó Planas.

El ministro dijo que "hay que producir suficiente en cantidad y calidad para alimentar a la creciente población mundial, pero al mismo tiempo hacerlo de modo que no agotemos el único planeta que tenemos”.

La experiencia de España en seguros agrarios, uso eficiente de agua, asociatividad y cooperativismo, así como en fortalecer las capacidades de negociación de los productores para obtener mejores precios, son otras áreas de cooperación horizontal que vislumbró el ministro Planas en el diálogo virtual.

“He dado estos cuatro temas pensando en la problemática de América Latina que conozco, y de los países más interesados con la cooperación en este mundo agrario y ganadero", dijo.

Planas subrayó la importancia de los seguros agrarios para solventar parte de las incertidumbres en el agro y que para impulsarlos son imperativas las alianzas público-privadas.

Con la utilización eficiente del recurso hídrico, el ministro aseveró que España en los últimos años ha reducido hasta en un 14 % su consumo en el sector, experiencia que podrían aprovechar los países de América Latina y el Caribe, máxime por los desafíos que impone el cambio climático.

“Ahí hay grandes posibilidades de sinergia. España es el país que tiene más superficie en regadío de la Unión Europea, 3,8 millones de hectáreas; significa el 22 % aproximadamente de la superficie agraria explotada en estos momentos del país, y un 52 %, más de la mitad, ha sido objeto de modernización para un uso racional”, argumentó.