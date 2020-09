El exjefe paramilitar Mancuso liga al embajador colombiano en EE.UU. con ese grupo

El ex jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso. EFE/Archivo

Bogotá, 7 sep (EFE).- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, pedido en extradición por el Gobierno colombiano a EE.UU., donde cumplió una condena por narcotráfico, aseguró que el embajador de Colombia en ese país, Francisco Santos, y otras personas del entorno del expresidente Álvaro Uribe fueron cercanas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Así lo expresó Mancuso, detenido en una cárcel de Atlanta (EE.UU.), en una carta que envió al exministro y gestor de paz Álvaro Leyva Durán, quien la hizo pública este lunes.

Mancuso asegura que en Colombia fue "silenciado" para que no dijera lo que sabía de vínculos de políticos con paramilitares, y añade que está dispuesto a contar la verdad de los crímenes de las AUC.

Según afirma, "se han utilizado medios coercitivos" para intimidarlo, tales "como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme, ni que decir, cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las AUC".

"Colombia ya sabe lo que me ocurrió, como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté cómo colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos (...) fueron personas muy cercanas con las AUC".

Igualmente menciona a José Miguel Narváez, quien fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y a quien se le vincula con el asesinato del humorista Jaime Garzón, así como al fallecido Pedro Juan Moreno, quien fue secretario de Gobierno de Antioquia.

Mancuso y otros trece altos exjefes de las AUC fueron extraditados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008 porque, a pesar de haber dejado las armas y acogerse a la Ley de Justicia y Paz durante el Gobierno de Uribe (2002-20010), se les acusó de seguir delinquiendo.

"Colombia no conoce la verdad, porque no hubo ni existe interés político de que esto ocurriera ni ocurra, se rasgan las vestiduras exigiendo verdad, pero hipócritamente se impide la reconstrucción de la misma, se instrumentaliza la justicia como forma de venganza, el proceso de Justicia y Paz terminó siendo peor que un proceso ordinario, donde la transicionalidad brilla por su ausencia", asegura Mancuso.

Colombia ha pedido la extradición de Mancuso a Estados Unidos, pero la defensa solicitó la semana pasada ante una corte de ese país que se suspenda su deportación a territorio colombiano y se permita su traslado a Washington.

Mancuso fue responsable directo como jefe de las AUC de miles de asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado en Colombia.