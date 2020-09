El brasileño Evanilson deja el Fluminense para jugar en Portugal

En la nota, el Fluminense explicó que no aclaró en cuál club seguirá su carrera el delantero, "porque la directiva del referido equipo pretende anunciar su contratación de forma exclusiva a través de sus canales de comunicación". EFE/Marcelo Sayao/Archivo

Río de Janeiro, 7 sep (EFE).- El Fluminense anunció este lunes la transferencia del delantero Evanilson de Lima Barbosa, de 20 años, a Portugal, y aunque no especificó su próximo club, la prensa local sostiene que firmará esta misma semana por el Oporto.

"El atacante Evanilson acordó su transferencia a un equipo de Portugal", anunció en un comunicado el Fluminense, que dijo haber "intentado la permanencia del jugador hasta el fin del Campeonato Brasileño (en diciembre), pero el club portugués no flexibilizó y exigió su ida de forma inmediata".

En la nota, el Fluminense explicó que no aclaró en cuál club seguirá su carrera el delantero, "porque la directiva del referido equipo pretende anunciar su contratación de forma exclusiva a través de sus canales de comunicación".

Sin embargo, toda la prensa deportiva brasileña coincide en que Evanilson vestirá en la próxima temporada europea la camiseta del Oporto, que en julio pasado se coronó campeón de la liga lusa por vigésimo novena vez.

Evanilson, un fuerte delantero centro que mide 1,81 metros y pesa 80 kilos, debutó en la primera división con el Fluminense este mismo año y anotó nueve goles en 24 partidos.

Fue goleador el año pasado del Campeonato Brasileño Sub'20 y en la temporada 2017-2018 militó en el Samorin de Eslovaquia, con el que el Fluminense tiene un acuerdo de cooperación para la formación de jugadores.

El delantero estaba ya en el punto de mira de algunos clubes de Europea y, según aseguraba la prensa local, el que estaba más cerca de hacerse con sus servicios era el Crystal Palace inglés, pero de acuerdo a las mismas fuentes la oferta que el Fluminense recibió de Portugal habría sido muy superior a la de los británicos.