DT Alfaro dice a su llegada a Ecuador que clasificar al Mundial es una "obligación"

Foto de archivo de Gustavo Alfaro en su etapa como DT de Boca Juniors, en un partido ante Athletico Paranaense por la Copa Libertadores. Jul 24, 2019 REUTERS/Rodolfo Buhrer

QUITO, 7 sep (Reuters) - El nuevo entrenador de la selección de fútbol de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, dijo el lunes que siente como una "obligación" clasificar al Mundial de Qatar, por lo que a su llegada al país ofreció trabajar duro para conseguir el desafío.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol nombró en agosto a Alfaro, de 58 años y extécnico de Boca Juniors, como nuevo DT de la selección ecuatoriana, en su primera experiencia al frente de un equipo nacional.

"Clasificar a la Copa del Mundo, personalmente, lo siento como una obligación y tengo que trabajar para conseguirlo", dijo Alfaro a periodistas. "Yo juego para ser campeón (...) Me llevo muy mal con la derrota, me gusta ganar", agregó horas después de arribar a Quito para asumir la dirección de una selección que no logró clasificar al último Mundial en Rusia.

La selección ecuatoriana debutará en la eliminatoria sudamericana al Mundial visitando a Argentina el 8 de octubre y días después recibirá a Uruguay en Quito. El inicio de la clasificatoria fue pospuesto, al igual que buena parte del calendario deportivo internacional, por la pandemia.

Alfaro se mostró consciente del poco tiempo disponible para la preparación del equipo, por lo que usará la Copa América del próximo año para poner a tono a la "tricolor" de cara al tramo final de la eliminatoria mundialista.

"La clave para conseguir este objetivo es si la selección ecuatoriana se convence de que en sus manos está la definición de su propio destino", agregó Alfaro. "Lo fundamental está en trabajar en el convencimiento".

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Rodrigo Charme)