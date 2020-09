Cultura.- Tom Cruise reanuda el rodaje de Misión Imposible 7 saltando al vacío en una moto

07/09/2020 Imagen de Misión Imposible 7 con Tom Cruise CULTURA PARAMOUNT PICTURES



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Tras ver interrumpida su filmación durante varios meses, como muchas otras superproducciones de Hollywood, por la pandemia de coronavirus, la séptima entrega de Misión Imposible ha reanudado su rodaje. Y lo ha hecho, como le gusta a su protagonista absoluto, Tom Cruise: A lo grande.



Y es que las primeras imágenes que llegan vía Twitter desde la filmación en tierras noruegas son sencillamente espectaculares. El video muestra el rodaje de una secuencia en la que Ethan Hunt, el personaje de Cruise, conduce una motocicleta a toda velocidad por una pasarela construida en la ladera de una montaña. Cuando se acaba la plataforma... el agente secreto sigue hacia adelante y salta al vacío con su moto mientras se abre un paracaídas.



No está confirmado que sea el propio Cruise quien conduce el vehículo, pero dada la fijación del actor por rodar el mismo sus escenas de riesgo sin necesidad de dobles -en las anteriores entregas de la saga ha trepado por un rascacielos o realizado un salto HALO- todo indica que esta secuencia imposible es la nueva hazaña de Cruise en sus siempre ambiciosos rodajes.



https://twitter.com/ZachMacieI/status/1302785863114342400?s=20



El propio director, Christopher McQuarrie, publicó horas antes una fotografía del set de rodaje de esta extrema y espectacular secuencia para anunciar el reinicio de la filmación.



https://www.instagram.com/p/CEzSnUzjFAx/?utm_source=ig_web_copy_link



Un rodaje que McQuarrie retoma por todo lo alto y que no dará tregua, ya que la intención del director y de Paramount Pictures, la responsable de la saga, es rodar no solo lo que resta de la séptima entrega de Misión Imposible, sino también la octava entrega de la franquicia.



El estreno de Misión Imposible 7 está previsto para el 19 de noviembre de 2021, mientras que la octava entrega verá la luz el 4 de noviembre de 2022. Antes, en julio del próximo año, Cruise estrenará Top Gun: Maverick, la esperada secuela de la mítica película de aviación.