Cristina Fernández defiende el fichaje de Esther Doña por "La mañana de la 1"

07/09/2020 Cristina Fernández, en su mejor momento profesional EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Cristina Fernández, hasta este verano colaboradora de "Espejo Público", ha dado un giro radical a su profesión y, al frente de la sección de corazón y entretenimiento de "La Mañana de TVE" desde hace dos meses, ha demostrado que lo de presentar lo lleva en la sangre. Muy feliz, nos ha desvelado además qué le parece el fichaje de Esther Doña como colaboradora de su programa y nos ha hablado de cómo sería un hipotético encuentro de la viuda del Marqués de Griñón con Tamara Falcó por los pasillos de la cadena.



- CHANCE: Enhorabuena Cristina, vaya giro radical, presentadora en la entidad pública, dirigiendo un magazine.



- CRISTINA: Estoy muy contenta de coordinar la crónica social, era algo que llevaba queriendo hacer mucho tiempo, reconquistar la crónica social en la que me inicié hace muchos años, donde hablábamos de los personajes con profesión y con cariño, con respeto, con buena información pero sin entrar en polémicas inventadas. Queremos dar respuesta a las preguntas que la gente se hace en su casa.



- CH: Ese fichaje estrella de Esther Doña.



- CRISTINA: Sí. Muy ilusionados, queremos que descubráis a la Esther Doña que nosotros ya hemos empezado a descubrir porque nos da la sensación de que hay determinados personajes que al estar en las portadas de revistas son inalcanzables. En Esther Doña hemos descubierto una persona que tiene poco que ver con eso, simplemente decirte que es una persona que perdió a su pareja en la pandemia como muchos españoles, que ella misma se contagió del Coronavirus y que cuando hable de esa situación seguramente sorprenderá, está más cerca de todo el mundo de lo que la gente puede pensar.



- CH: Qué paralelismo, la viuda de Griñón coincide en las instalaciones con Tamara Falcó.



- CRISTINA: La vida es muy maravillosa, nosotros lo que sí que intentamos es darle trabajo a gente bonita y Tamara es una persona muy bonita, Esther es una persona muy bonita, no miramos familia ni apellidos, solo gente que pensamos que está en nuestra vibración, gente que aporta.



- CH: Como crees que podría ser un reencuentro en los pasillos de Prado del Rey.



- CRISTINA: Ya te digo yo que muy respetuoso, muy cariñoso, Tamara es todo espontaneidad pero es una niña muy cariñosa, Esther es una persona con un gran corazón pero no os preocupéis que si se produce os lo contaremos.