Coronavirus.- Israel impone el toque de queda en 40 zonas por el aumento de contagios de coronavirus

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Israel impondrá toques de queda en 40 zonas, barrios o ciudades ante el aumento de contagios de coronavirus, después de que la semana pasado registrara un récord de casos diarios y tras superar durante el último día las mil muertes por la pandemia.



La medida se aplicará en las consideradas como "zonas rojas" y el Gobierno israelí ha optado por imponer el toque de queda en vez de los confinamientos localizados anunciados hasta el momento.



El toque de queda regirá a partir de este lunes, cuando los residentes afectados no podrán salir de sus casas desde las 19.00 hasta las 05.00 horas, según ha anunciado el Ejecutivo israelí y recoge el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.



Así, las escuelas permanecerán cerradas y los negocios no esenciales cesarán su actividad a partir de las 19.00 horas. Además, quedan limitadas las reuniones en interior y exterior a 10 y 20 personas, respectivamente.



"Sé que estas restricciones no son fáciles, pero en la situación actual no tenemos otra opción", ha sostenido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



La mayoría de las zonas consideradas como "rojas" son ciudades o barrios donde conviven judíos ultraortodoxos y árabes. De esta forma, varios alcaldes ultraortodoxos han trasladado a Netanyahu por carta que se sienten "humillados" y han asegurado que "no cooperarán" en la puesta en marcha de estas medidas, según DPA.



El Ministerio de Sanidad de Israel ha informado de 14 nuevas muertes por coronavirus durante el Shabbat, el día santo judío, con lo que el país suma ya 1.007 decesos y se convierte en el 49º país del mundo en superar esta barrera.



En total se han contabilizado 128.768 casos en Israel, de los que 26.283 siguen activos. Hay 439 pacientes hospitalizados con pronóstico grave y 128 de ellos están conectados a respiradores.