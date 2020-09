Coric alcanza el sueño de cuartos en el Abierto y se enfrentará a Zverev

En la imagen el croata Borna Coric. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 6 sep (EFE).- El joven tenista croata Borna Coric, vigésimo séptima cabeza de serie, venció este domingo en tres sets seguidos, 7-5, 6-1 y 6-3, al australiano Jordan Thompson, número 63 del mundo, y consiguió por primera vez el pase a los cuartos del final del Abierto de Estados Unidos y de un torneo de Grand Slam.

Coric, de 23 años, que disputa su séptimo Abierto, y su mejor clasificación había sido llegar a la tercera ronda, ahora tendrá la oportunidad, el martes de enfrentarse, al alemán Alexander Zverev, que también se encuentra entre los ocho mejores del torneo al ganar en tres seguidos, 6-2, 6-2 y 6-1, al español Alejandor Davidovich, que hizo su debut en el último torneo de Grand Slam.

El enfrentamiento entre ambos será el quinto con ventaja de 3-1 para Coric, que ya ganó a Zverev, en Flushing Meadows en la segunda ronda del Abierto del 2017, pero ahora llevan más de dos años sin jugar entre ambos.

"Estuve viendo todos sus partidos, esta semana, y pensé que estaba jugando su mejor tenis", comentó Coric sobre su próximo rival. "Va a ser un partido muy interesante".

Después del pasado viernes, Coric dio la gran sorpresa del torneo, al menos hasta que este domingo fue descalificado el número uno del mundo Novak Djokovic, tras remontar un marcador adverso de 1-2 y seis pelotas de partido frente al griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, y ganar en cinco sets, el tenista croata sigue con el sueño vivo de su mejor actuación en un Grand Slam.

Coric protagonizó esta noche en la pista Louis Armstrong la actuación más dominante del torneo al dominar de principio a fin a Thompson, que nada pudo hacer ante el mejor tenis del jugador europeo.

"Empecé muy bien el partido. De 5-3 (en el primer set), tal vez me atraganté un poco, pero eso es normal. Esta es la mayor oportunidad en mi carrera de llegar a los cuartos de final de un Grand Slam ", declaró Coric en la cancha después del partido. "Estaba más relajado después del primer set y comencé a jugar mucho mejor, algo que se notó también en el marcador".

Coric ha seguido prosperando en Nueva York. El campeón de singles masculino del 2013 en la categoría junior alcanzó la segunda semana de un major por primera vez en este evento en el 2018, cuando llegó a los octavos de final.

El arduo trabajo en su estado físico durante la suspensión del juego por la pandemia del coronavirus ha sido evidente, con dos de las victorias de Coric esta semana entre las cuatro más largas.

Frente a Tsitsipas tuvo que jugar cuatro horas y 36 minutos y antes había necesitado, en la segunda ronda, otras cuatro hoaras y 19 minutos frente al argentino Juan Ignacio Londero.

Aunque sus resultados han sido inconsistentes en ocasiones, el juego de Coric es capaz de vencer a cualquiera cuando está centrado y eso fue lo que sucedió este domingo ante Thompson, al que se enfrentaba por segunda vez y ahora tiene marca perfecta de 2-0.

Coric también tiene nueve victorias sobre jugadores dentro del Top 5 del FedEx ATP Rankings, incluido el austríaco Dominic Thiem, al que ganó el pasado enero en la ATP Cup.

Mientras que frente a Thomposon, de 26 años, ganó el partido al imponer de nuevo su juego desde el fondo de la pista y obligar a que el tenista australiano cometiese 36 errores no forzados por apenas 17 golpes ganadores, tras cometer también cuatro dobles faltas y apenas colocar dos saques directos.

Todo lo contrario de lo que hizo Coric, que acabó con cuatro 'aces', sin dobles faltas colocó 31 golpes ganadores por el mismo número de errores no forzados.

Coris hizo seis 'breaks' en 11 oportunidades y apenas cedió uno en las dos que dispuso Thompson.