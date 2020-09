Ciencia.-Identificadas 300 especies de peces en Rusia no registradas previamente

07/09/2020 Especie depez de la isla de Sakhalin POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TSU



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Una auditoría a gran escala de la diversidad de peces de agua dulce y especies marinas que ingresan a las aguas dulces de Rusia y regiones adyacentes ha revelado más de 300 especies no registradas.



Los hallazgos de un equipo liderado por Yury Dyldin, científico del Instituto Biológico de la Universidad Estatal de Tomsk, se presentan en el repositorio de información de investigación de la Universidad de Kioto.



Como señala Dyldin, los datos cuantitativos sobre la biodiversidad de los peces se basan principalmente en estudios de mediados del siglo pasado con adiciones menores, lo que arroja datos extremadamente erróneos sobre el verdadero estado de la ictiofauna rusa. Un grupo de científicos que incluía a especialistas de los tres países, incluido uno de los ictiólogos más reconocidos del mundo, Ronald Fricke (Alemania), analizó una gran cantidad de información sobre la ictiofauna de la Federación de Rusia.



El trabajo se basa en fuentes analizadas críticamente: libros, publicaciones, disertaciones e informes de institutos de investigación y catálogos y bases de datos típicos, por ejemplo, el "catálogo de peces", que abarca más de 200 años. Junto a esto, los ictiólogos analizaron estudios a largo plazo publicados en fuentes científicas durante los últimos 35 años (hasta 2016 inclusive). También consideraron las colecciones ictiológicas de 15 organizaciones científicas en Canadá, Japón, Rusia, EE.UU. y Reino Unido.



Se obtuvieron nuevos datos para los cuerpos de agua rusos, en particular, para el río más grande de Rusia: el Obi y su cuenca. Los investigadores restauraron el estado taxonómico del tímalo Nikolsky y distinguieron a la lamprea siberiana como separada de otra especie, la lamprea de Kamchatka. Como otro ejemplo, los investigadores citan datos sobre el pequeño río Lyutoga en el sur de Sakhalin, que desemboca en la bahía de Aniva.



En menos de cinco años, se han registrado aquí varias especies migratorias de aguas más al sur, entre ellas varias especies de pez globo que antes no se encontraban en Lyutoga y Aniva, perca de mar y otros.



"Hasta hace poco, según varias fuentes, la composición de la ictiofauna de agua dulce y salobre de Rusia incluía de 351 a 486 especies", dice Yury Dyldin. Nuestros estudios han demostrado que su número es casi el doble e incluye 791 especies. Cabe señalar que Rusia, debido a su tamaño y una gran cantidad de vías fluviales, sigue siendo un reservorio natural para la preservación de una gran cantidad de poblaciones silvestres de varias especies de peces. Ciertamente, algunos representantes de la ictiofauna requieren medidas de protección, pero en comparación con muchos otros países, Rusia parece tener una ventaja".



Los nuevos datos están integrados en la base de datos taxonómica más autorizada, el Catálogo de peces de Eschmeyer de la Academia de Ciencias de California. Los resultados de la investigación se presentarán íntegramente en una monografía, cuya publicación está prevista en Zootaxa.