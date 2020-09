Ciencia.-Absorción de carbono por los océanos ampliamente subestimada

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los océanos del mundo absorben más carbono de lo que sugieren la mayoría de los modelos científicos, según una nueva investigación de la Universidad de Exeter.



Las estimaciones anteriores del movimiento de carbono (conocido como "flujo") entre la atmósfera y los océanos no han tenido en cuenta las diferencias de temperatura en la superficie del agua y algunos metros por debajo.



El nuevo estudio, publicado en Nature Communications, incluye esto y encuentra un flujo neto de carbono significativamente mayor hacia los océanos.



Calcula los flujos de CO2 de 1992 a 2018, encontrando hasta el doble de flujo neto en determinados momentos y ubicaciones, en comparación con los modelos no corregidos.



"La mitad del dióxido de carbono que emitimos no permanece en la atmósfera, sino que es absorbido por los océanos y la vegetación terrestre se 'hunde'", dijo el profesor Andrew Watson, del Instituto de Sistemas Globales de Exeter.



"Los investigadores han reunido una gran base de datos de mediciones de dióxido de carbono cerca de la superficie, el Atlas de carbono superficial del océano (http://www.socat.info), que se puede utilizar para calcular el flujo de CO2 de la atmósfera al océano.



"Los estudios anteriores que han hecho esto, sin embargo, han ignorado las pequeñas diferencias de temperatura entre la superficie del océano y la profundidad de unos pocos metros donde se realizan las mediciones.



"Esas diferencias son importantes porque la solubilidad del dióxido de carbono depende en gran medida de la temperatura.



"Usamos datos satelitales para corregir estas diferencias de temperatura, y cuando lo hacemos, hace una gran diferencia: obtenemos un flujo sustancialmente mayor que ingresa al océano".



"La diferencia en la absorción oceánica que calculamos equivale aproximadamente al 10 por ciento de las emisiones mundiales de combustibles fósiles".



El doctor Jamie Shutler, del Centro de Geografía y Ciencias Ambientales en el campus Penryn de Exeter en Cornwall, agregó: "Nuestra estimación revisada concuerda mucho mejor que antes con un método independiente para calcular cuánto dióxido de carbono está siendo absorbido por el océano.



"Ese método hace uso de un estudio oceánico global realizado por barcos de investigación durante décadas, para calcular cómo ha aumentado el inventario de carbono en el océano.



"Estas dos estimaciones de 'big data' del sumidero oceánico de CO2 ahora concuerdan bastante bien, lo que nos da una mayor confianza en ellas".