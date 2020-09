CEO de VW dice que nada está en proceso tras reunirse con Musk

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Volkswagen AG, Herbert Diess, se activó en LinkedIn el lunes para aclarar que no había ningún acuerdo en proceso después de que se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, la semana pasada en Alemania.

“Simplemente condujimos el ID.3 y tuvimos una charla; no hay acuerdo ni cooperación en proceso”, escribió en la red social, publicando una selfie con un Musk sonriente.

Los dos ejecutivos de la industria automotriz se reunieron durante unas dos horas el jueves por la noche en un pequeño aeropuerto en Braunschweig, donde Musk probó el automóvil eléctrico ID.3 de VW. Diess ha elogiado los logros de Musk varias veces en el pasado.

“¡Gracias por la visita, Elon!”, escribió Diess en un comentario separado en LinkedIn, donde se burló de Musk por intentar conducir el ID.3 como un auto deportivo en la pista. “Para eso deberías probar nuestro Porsche Taycan. ¡Esperamos nuestra próxima reunión!”

Nota Original:VW CEO Says No Deal Cooking After Meeting Elon Musk in Germany

